''Снага јединства у Београду'': Ново наоружање први пут пред јавношћу, присуствовали званичници Српске

20.09.2025

13:07

''Снага јединства у Београду'': Ново наоружање први пут пред јавношћу, присуствовали званичници Српске
Фото: Танјуг/АП

У Београду је одржана војна парада "Снага јединства", поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, уз учешће укупно 10.000 војника, што је највећи догађај те врсте на овим просторима у посљедње вријеме и на којем су представљени новитети које посједује Војска Србије.

Војној паради код Палате Србија присуствовали су предсједници Републике Српске Милорад Додик и Александар Вучић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Саво Минић, предсједник Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер Ђуро Мацут, министри у обје владе.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Предсједник Додик је избор и воља грађана Српске!

Били су присутни и представници Срба из региона, као и гости из иностранства, међу којима предсједник Уједињених Арапских Емирата шеик Мохамед бин Зајед ел Нахјан, делегација Бахреина предвођена шеиком Насером бин Хамадом ел Калифом, војне делегације из Француске, Кине, Мађарске и САД.

Ова војна парада је највећа у новијој историји Србије, не само по броју људи који су у њој учествовали, већ и по броју војне опреме која је приказана.

Међу опремом су и велики новитет приказан на паради - огромни дрон "Хермес 900", израелске производње, као и убитачни "ПУЛС", ракетни систем израелске производње, који може носити и до 18, 10, четири или двије ракете, у зависности од калибра, а имају домет до 300 километара.

Војна парада-Снага јединства

Приказани су и други типови ракетних система, доказани артиљеријски систем "Нора", као и модернизоване "Гвоздике", те противваздухопловни систем ФК-3, најмоћнији ракетни систем Војске Србије, ХQ-17, као и "панцири" и "мистрали".

На паради је приказан новитет - систем "Красуха" за електронско ометање, а затим и домаћи системи за ометање и уништавање дронова, попут "Кобац 1", роботи типа "Мали Милош", дронови "ЦХ-95", као и серија беспилотних летјелица домаће производње, попут "Комарца".

На паради је учествовало више од 10.000 припадника Војске Србије и представљено око 2.500 јединица наоружања и војне опреме, више од 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката.

У налету ешалона ваздухопловних јединица учествовали су ваздухоплови "миг 29", "орао", Ц-295 ЦАСА, Ми-35М и Х-145.

Приказани су савремени радари ГМ400, борбена оклопна возила "Милош", "МРАП", "Лазар 3", "хамер" и БОВ ОТ, БОВ "Лазански", модернизована "Жирафа", за детектовање нисколетећих циљева, као и модернизовани противавионски системи ПАСАРС, извиђачки и борбени дронови.

На паради су приказани и модернизовани тенкови М-84 АС1/2/3, модернизована борбена оклопна возила пјешадије М80 АБ1/2, самоходне топ-хаубице 155 милиметара НОРА, као и модернизовани противавионски системи ПАСАРС, беспилотне летјелице, извиђачки и борбени дронови, домаћа намјенска производња.

Војна парада завршена је скоковима падобранаца 63. падобранске бригаде који су носилио заставе Србије и Војске Србије.

Испред Палате "Србија" парада је почела почасном артиљеријском паљбом и развијањем заставе Србије дуге 300 метара, коју су носили кадети Војне академије и ученици средњих војних школа, а затим и дефилеом ешелона јединица свих родова Војске Србије, преноси Срна.

војна парада

