Кошарац: Предсједник Додик је избор и воља грађана Српске!

20.09.2025
12:50
Коментари:1
Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац истакао је да је невјероватно са колико напора политичко Сарајево покушава да оспори неоспориво и чињенично стање - предсједник Републике Српске јесте Милорад Додик.
Кошарац је изјавио за Срну да су предсједнику Додику мандат дали грађани Српске, јер вјерују и чврсто подржавају његове суверене и национално одговорне политике, које штите интерес српског народа, уставни капацитет и позицију Српске.
Он је констатовао да је то неумољива чињеница, ма колико се Сарајево, странци, опозиција трудили да оповргну.
"Толико су се заплели у властитој мржњи и контрадикторности да више не знам да ли су смијешни или отужни у свом очају. То што је предсједник Републике Милорад Додик дао овлашћење потпредсједнику Давору Прањићу да може потписати указ, апсолутно је легално и легитимно. Па, сама чињеница да потпредсједник може потписати указ искључиво уз сагласност предсједника Додика, потврђује једину чињеницу - Милорад Додик је предсједник Републике Српске. И ту се завршава сва популистичка прича и лажни наративи оних који нису добронамјерни према Српској и српском народу", нагласио је Кошарац, који је и замјеник предсједавајуће Савјета министара и министар спољне трговине и економских односа.
Он је рекао за Срну да њихове фрустрације леже у томе што нису способни да обезбиједе суверенитет, што нису у стању да се одупру окупатору Кристијану Шмиту, што немају властите политике и што ни корак не знају направити без координата које им зада нелегитимни Шмит, додавши да располућени умови ништа друго ни не знају.
"То није проблем Српске, нити им је предсједник Додик крив за то. Политике предсједника Додика и институција Српске су суверене, национално одговорне, усмјерене на очување позиције Српске, дејтонске архитектуре и права српског народа. Ми не пристајемо на окупацију! Милорад Додик је избор грађана Српске! Био је, јесте и биће предсједник Републике, јер је то воља грађана Српске", поручио је Кошарац.
