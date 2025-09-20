Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик најнормалније и свакодневно обавља своје предсједничке дужности у складу са Уставом Републике Српске и да то сви грађани Републике Српске и шире могу примијетити, изјавио је данас портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"То су могли примијетити приликом Додикових посјета Будимпешти и Москви, али и данас када присуствује војној паради у Србији. На свим тим мјестима он је наравно у својству и у функцији предсједника Републике Српске и некога ко изражава државно јединство Републике Српске", рекао је Ковачевић.
Ковачевић је истакао да је предсједник Републике овластио, да осим њега указе о проглашењу закона може да потпише и потпредсједник Републике Српске, Давор Прањић, али уз сагласност предсједника Републике.
- Дакле, није се предсједник одрекао ниједног свог предсједничког овлаштења и најнормалније свакодневно, на сваком мјесту, обавља функцију предсједника Републике - поновио је Ковачевић, који је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Према његовим ријечима, јасно је да постоје намјере непријатељског суда и тужилаштва да наставе са прогоном Републике Српске, српског народа, свих грађана и функционера Републике Српске, укључујући и предсједника Републике Српске.
"Мислим да то ниједном човјеку у Републике Српској, поготово оном који је добронамјеран према Републике Српској, не треба објашњавати. Међутим, ми им сасвим сигурно нећемо помагати у томе", поручио је Ковачевић.
Ковачевић је нагласио да се они који су одмах потрчали и рекли како је предсједник пренио своја овлаштења, те изнијели којекакве тричарије и бедастоће, "радују томе да Републике Српске буде мање и да о томе ко је њен предсједник не одлучује српски народ и грађани Републике Српске, него да о томе одлучују Кристијан Шмит и они који имају једнак легитимитет као и он, попут Црнатка, Вукановића и осталих који немају подршку српског народа и грађана Републике Српске".
"Милорад Додик остаје предсједник Републике Српске, то је био и јуче, то је и данас, то ће бити и сутра. То ће бити до оног тренутка до када грађани Републике Српске не одлуче другачије", нагласио је Ковачевић.
