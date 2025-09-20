Ужас на комеморацији: Позлило Ђуровском, срушио се за говорницом

20.09.2025
Ужасна сцена на стадиону "Рајко Митић" током комеморације поводом смрти Дејана Миловановића, легендарни Бошко Ђуровски срушио се за говорницом јер му је позлило.
Ђуровски је током говора затражио чашу воде, а кад му је принијета и покушао да се освјежи – срушио се.
Очекујемо информације о здравственом стању Бошка Ђуровског, у нади да није ријеч о озбиљнијем проблему и да ће се некадашњи ас опоравити.
Комеморација Дејану Миловановићу почела је неколико минута послије 11 часова, а као предсједник Секције ветерана Црвене звезде и његов некадашњи тренер, Ђуровски је говорио пред бројним фудбалским људима.
