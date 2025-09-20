Logo

Ужас на комеморацији: Позлило Ђуровском, срушио се за говорницом

20.09.2025

12:07

Фото: Танјуг/АП
Фото: Танјуг/АП

Ужасна сцена на стадиону "Рајко Митић" током комеморације поводом смрти Дејана Миловановића, легендарни Бошко Ђуровски срушио се за говорницом јер му је позлило.

Ђуровски је током говора затражио чашу воде, а кад му је принијета и покушао да се освјежи – срушио се.

Очекујемо информације о здравственом стању Бошка Ђуровског, у нади да није ријеч о озбиљнијем проблему и да ће се некадашњи ас опоравити.

Комеморација Дејану Миловановићу почела је неколико минута послије 11 часова, а као предсједник Секције ветерана Црвене звезде и његов некадашњи тренер, Ђуровски је говорио пред бројним фудбалским људима.

(Спорт клуб)

