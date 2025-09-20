Душан Влаховић отворио душу: "Причам са спортским психологом, то није никаква срамота"

20.09.2025
Српски фудбалски ас Душан Влаховић отворио је душу у ексклузивном интервјуу за Вог поводом своје нове сарадње са УНИЦЕФ-ом у Србији. Популарни нападач открио је да ријетко одговара када му људи шаљу поруке или га зову, али и да му је јако важно када има неког коме може потпуно да вјерује.
Влаховић је признао да му је највећи ужитак – PlayStation, па док се на терену бори као лав, код куће се опушта уз виртуелне битке. Ипак, испод те хладне спољашњости, изгледа се крије човјек који води непрестану битку са сопственим мислима.
''Много разговарам много са пријатељима, породицом али и са спортским психологом'', открива, не либећи се да покаже своју рањиву страну.
Како каже, није лако бити сам себи најстрожи судија, али управо та унутрашња критика тјера га да сваког дана буде бољи. Иако је окружен славом и новцем, највећи луксуз му је – искрена особа којој може да вјерује без резерве.
''Највећи луксуз је имати некога коме можеш 100 одсто вјеровати'', признаје Влаховић.
Инспирисан идејом да подржи УНИЦЕФ-ову кампању за ментално здравље, фудбалер је поручио да је права снага признати да ти треба помоћ и то затражити, иако се понекад погрешно перципира да је то срамота.
''Мислим да је важно да млади знају да нису сами, да је нормално имати тешке дане и да није срамота разговарати о томе. Мени су кроз каријеру много значили разговори са породицом, тренерима и пријатељима. Ако имате некога коме вјерујете'', подијелите како се осјећате. То је први корак ка томе да се осјећате боље'', поручио је Влаховић.
