Logo

Душан Влаховић отворио душу: "Причам са спортским психологом, то није никаква срамота"

20.09.2025

11:20

Коментари:

0
Душан Влаховић отворио душу: "Причам са спортским психологом, то није никаква срамота"
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Српски фудбалски ас Душан Влаховић отворио је душу у ексклузивном интервјуу за Вог поводом своје нове сарадње са УНИЦЕФ-ом у Србији. Популарни нападач открио је да ријетко одговара када му људи шаљу поруке или га зову, али и да му је јако важно када има неког коме може потпуно да вјерује.

Влаховић је признао да му је највећи ужитак – PlayStation, па док се на терену бори као лав, код куће се опушта уз виртуелне битке. Ипак, испод те хладне спољашњости, изгледа се крије човјек који води непрестану битку са сопственим мислима.

''Много разговарам много са пријатељима, породицом али и са спортским психологом'', открива, не либећи се да покаже своју рањиву страну.

Војна парада-застава Србије

Србија

Развијена српска тробојка дуга 300 метара

Како каже, није лако бити сам себи најстрожи судија, али управо та унутрашња критика тјера га да сваког дана буде бољи. Иако је окружен славом и новцем, највећи луксуз му је – искрена особа којој може да вјерује без резерве.

''Највећи луксуз је имати некога коме можеш 100 одсто вјеровати'', признаје Влаховић.

Индијац-Гинисов рекорд

Занимљивости

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

Инспирисан идејом да подржи УНИЦЕФ-ову кампању за ментално здравље, фудбалер је поручио да је права снага признати да ти треба помоћ и то затражити, иако се понекад погрешно перципира да је то срамота.

''Мислим да је важно да млади знају да нису сами, да је нормално имати тешке дане и да није срамота разговарати о томе. Мени су кроз каријеру много значили разговори са породицом, тренерима и пријатељима. Ако имате некога коме вјерујете'', подијелите како се осјећате. То је први корак ка томе да се осјећате боље'', поручио је Влаховић.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Dusan Vlahović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Развијена српска тробојка дуга 300 метара

Србија

Развијена српска тробојка дуга 300 метара

4 ч

1
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Да ли се сутра на Малу Госпојину пости? Трпеза треба да вам изгледа тачно овако

4 ч

0
Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

Занимљивости

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

4 ч

0
Војна парада 'Снага јединства' у Београду

Србија

Војна парада 'Снага јединства' у Београду

4 ч

5

Више из рубрике

Гвардиола прозвао Арсенал: "Ако освоје титулу, то ће бити због новца"

Фудбал

Гвардиола прозвао Арсенал: "Ако освоје титулу, то ће бити због новца"

17 ч

0
Одигран завршни турнир друге сезоне каравана ''Фудбала 3x3'' у Бањалуци

Фудбал

Одигран завршни турнир друге сезоне каравана ''Фудбала 3x3'' у Бањалуци

20 ч

0
Станковић суспендован због псовки на српском

Фудбал

Станковић суспендован због псовки на српском

21 ч

0
Гвардиола: "Милинковић-Савић је невјероватан голман"

Фудбал

Гвардиола: "Милинковић-Савић је невјероватан голман"

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner