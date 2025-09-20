Војна парада 'Снага јединства' у Београду

Извор:
АТВ
20.09.2025
11:00
Коментари:5
Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе у Београду се одржава велика војна парада "Снага јединства", са око 10.000 учесника.
Војној паради присуствују и званичници Српске - предсједник Републике Милорад Додик, српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и премијер Саво Минић.
Паради, осим званичника Српске, присуствује предсједник Србије Александар Вучић, премијер Ђуро Мацут, сви министри у Влади Србије, предсједница Народне скупштине Ана Брнабић, посланици у Народној скупшини, градоначелник Београда Александар Шапић, начелник Генералштаба генерал Милан Мојсиловић, председница Покрајинске Владе Маја Гојковић, али и политички представници Срба и региона, међу којима су Андрија Мандић, Милан Кнежевић, Иван Стоилковић.
Присуствују и гости из иностранства, међу којима су предсједник Уједињених Арапских Емирата шеик Мохамед бин Зајед Ал Нахјан, делегација Бахреина предвођена шеиком Насером бин Хамадом Ал Калифом, војне делегације из Француске, Кине, Мађарске и САД.
Параду прати и велики број грађана окупљених испред Палате Србија.
