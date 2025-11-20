Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

Извор:
Филмске сцене одвијале су се на ауто-путу у Њемачкој када је Украјинца (42) бјежао са својим шестогодишњим дјететом у BMW-u од полиције, а у потјеру су били укључени хеликоптер и специјалне снаге.
Како је полиција саопштила у четвртак, мушкарац је у сриједу ујутро добио приступ стану своје бивше партнерице и њихово двоје дјеце у Хартмансдорфу Услиједила је жестока свађа, а позадина свега је спор око старатељства.
Украјинац је наводно изненада зграбио шестогодишње дијете. Када је полиција убрзо стигла, мушкарац је увукао дијете у аутомобил и одјурио према Лајпцигу.
Портпарол полиције је рекао да је уз подршку хеликоптера Федералне полицијске управе у Пирни аутомобил праћен из ваздуха, док је на земљи неколико полицијских аутомобил "ловило" BMW.
Свијет
У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа
"Будући да намјере мушкарца нису биле јасне, у операцију су укључене и специјалне снаге Државне криминалистичке полиције Саске", рекао је портпарол полиције.
Тек на једној раскрсници полицајци су успјели зауставити возило.
Али, отац није одустао. Ударио је у полицијски аутомобил док је возио у рикверц и тако направио штету од око 1.000 евра. Тада је коначно савладан, пише Билд.
Дијете, срећом, није повријеђено. Полицајци су дијете вратили мајци.
Украјинац је ухапшен и под истрагом је због отмице дјетета у вези са узимањем таоца, илегалним тркама моторних возила и угрожавање саобраћаја.
