Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

Извор:

Агенције

20.11.2025

22:51

Коментари:

0
Фото: Markus Spiske/Pexels

Филмске сцене одвијале су се на ауто-путу у Њемачкој када је Украјинца (42) бјежао са својим шестогодишњим д‌јететом у BMW-u од полиције, а у потјеру су били укључени хеликоптер и специјалне снаге.

Како је полиција саопштила у четвртак, мушкарац је у сриједу ујутро добио приступ стану своје бивше партнерице и њихово двоје д‌јеце у Хартмансдорфу Услиједила је жестока свађа, а позадина свега је спор око старатељства.

Украјинац је наводно изненада зграбио шестогодишње дијете. Када је полиција убрзо стигла, мушкарац је увукао дијете у аутомобил и од‌јурио према Лајпцигу.

Портпарол полиције је рекао да је уз подршку хеликоптера Федералне полицијске управе у Пирни аутомобил праћен из ваздуха, док је на земљи неколико полицијских аутомобил "ловило" BMW.

Поплава

Свијет

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

"Будући да намјере мушкарца нису биле јасне, у операцију су укључене и специјалне снаге Државне криминалистичке полиције Саске", рекао је портпарол полиције.

Тек на једној раскрсници полицајци су успјели зауставити возило.

Али, отац није одустао. Ударио је у полицијски аутомобил док је возио у рикверц и тако направио штету од око 1.000 евра. Тада је коначно савладан, пише Билд.

Дијете, срећом, није повријеђено. Полицајци су дијете вратили мајци.

Украјинац је ухапшен и под истрагом је због отмице д‌јетета у вези са узимањем таоца, илегалним тркама моторних возила и угрожавање саобраћаја.

Њемачка

potjera

