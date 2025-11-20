Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона

20.11.2025
У сриједу је 27‐годишњак на жељезничкој станици у Хамбургу довео свој живот у опасност због свога мобилног телефона.
Како је саопштила Савезна полиција, мушкарац је око 09.14 сати дошао до инфо-пулта на станици Хамбург и замолио за помоћ јер му је мобилни пао на шине.
Запосленик на инфо-пулта му је понудио помоћ, али уз поштовање "жељезничких правила": шине морају бити затворене, а мобилни извађен хватаљком.
Али, 27-годишњак то није хтио прихватити - тврдио је да нема времена, и сам је сишао на шине да узме мобилни.
У том тренутку на станици је био редован промет, што значи да је воз у сваком тренутку могао наићи по тим шинама - срећом, у том тренутку није.
Радник је позвао полицију, која је пронашла мушкарца на тргу испред главног улаза у станицу. Он је признао шта је учинио, али није желио дати додатне изјаве.
Полиција је покренула прекршајни поступак против њега због недозвољеног боравка на шинама. Након разговора о томе колико је опасно кретати се по шинама, човјек је пуштен.
Савезна полиција је искористила овај догађај да поново упозори јавност: ходање на шинама је изузетно опасно и строго забрањено.
Како наводе, возачи возова често не могу избјећи судар јер је пут кочења предуг да би се зауставили на вријеме.
Не само да угрожавате себе - такво непромишљено понашање може опасно утицати и на путнике и оне који покушавају помоћи, преноси "Fenix-Magazin".
