Путин: Украјином влада криминална група која је узурпирала власт

20.11.2025

20:42

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Кијевске власти су организована криминална група која је узурпирала власт, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин током посјете командном центру "Запад".

- Већ знамо шта представља политичко руководство Украјине. То више није политичко вођство. Од марта прошле године, ова група појединаца - криминална банда, организована криминала група - узурпирала је власт и, под изговором наставка рата са Русијом, држи власт у Украјини ради личног богаћења - рекао је Путин током посјете једном од командних центара групе "Запад".

Представници кијевског режима "сједе на сигурном" и не размишљају о судбини Украјине.

Кина-застава

Економија

Кина водећи трговински партнер Њемачке

- Свима је јасно да ови људи, који седе на сигурном, тешко да мисле о судбини своје земље, о судбини обичних људи у Украјини, официрског кадра, а камоли обичних војника – за то им није стало - рекао је Путин.

Међутим, како је истакао руски лидер, циљеви СВО ће сигурно бити постигнути.

- Ми имамо своје задатке, своје циљеве и своја рјешења, које су нам поставили наша Отаџбина и народ Русије. Народ Русије рачуна на нас и очекује жељене резултате - закључио је Путин.

Владимир Путин

Украјина

