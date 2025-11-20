- Већ знамо шта представља политичко руководство Украјине. То више није политичко вођство. Од марта прошле године, ова група појединаца - криминална банда, организована криминала група - узурпирала је власт и, под изговором наставка рата са Русијом, држи власт у Украјини ради личног богаћења - рекао је Путин током посјете једном од командних центара групе "Запад".

Представници кијевског режима "сједе на сигурном" и не размишљају о судбини Украјине.

- Свима је јасно да ови људи, који седе на сигурном, тешко да мисле о судбини своје земље, о судбини обичних људи у Украјини, официрског кадра, а камоли обичних војника – за то им није стало - рекао је Путин.

Међутим, како је истакао руски лидер, циљеви СВО ће сигурно бити постигнути.

- Ми имамо своје задатке, своје циљеве и своја рјешења, које су нам поставили наша Отаџбина и народ Русије. Народ Русије рачуна на нас и очекује жељене резултате - закључио је Путин.