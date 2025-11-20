Канибал пуштен на условну слободу: Убио човјека сјекиром и појео дијелове његовог мозга

Извор:
Канибал убица, који је искасапио човјека сјекиром и појео дијелове његовог мозга заједно са очном јабучицом, пуштен је на условну слободу.
Тајри Смит, познат као "канибал из Конектиката", починио је брутално убиство бескућника Анхела Гонзалеза 2011. године у тој америчкој држави након чега је на гробљу појео дијелове тијела жртве. Дан раније, посјетио је кућу своје рођаке Никол Раб, причајући о грчким боговима и изражавајући жељу да "окрвави руке", јавља ирско издање Мирора.
Сљедећег дана је стигао обливен крвљу, препричавајући како је јео органе своје жртве док је пио саке. Рекао је да је "око господина Гонзалеза имало укус остриге".
Унакажено тело је пронађено у празном стану у граду Бриџпорту у јануару 2012. године.
Смит је 2013. године ослобођен оптужнице за убиство због неурачунљивости и смјештен је у Форензичку болницу Вајтинг на 60 година.
Раније ове године, Државни одбор за психијатријску безбједност одобрио је Смиту условни отпуст из болнице након што је саслушао психијатра, који је изјавио да су Смитова шизофренија и поремећаји везани за алкохол и дрогу у потпуности у ремисији захваљујући лијековима и другим третманима, извештава Мирор.
Форензички психијатар Карен Тајтелбаум је раније изјавила за амерички новински канал WTNH:
"Да цитирам директора тамо, он је радост. Сматра се подршком другим људима тамо. Када се стабилизовао, био је заиста смирујуће присуство за друге пацијенте. Одржао је клиничку стабилност. Придржавао се лијекова и наставио да се укључује у групно лијечење и лијечење од злоупотребе психоактивних супстанци.
Међутим, затворски записи које је тај лист добио од Министарства за корекције Конектиката откривају неколико сукоба које је Смит имао са другим затвореницима. Након једног наводног инцидента у поправном дому Гарнер, морао је бити изолован од опште популације и обавестио је службеника да му је други затвореник „причао ружне ријечи“.
Талита Фрејзер, Гонзалезова снаја, вјерује да он и даље представља „претњу друштву“. Она је рекла:
"То ме љути и шокира, јер све време док сте у затвору, позивате се на лудило, а ипак чините нешто насилно другој особи."
