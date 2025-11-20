Logo
Large banner

Аутобус слетио у ријеку, најмање 13 мртвих и више десетина повријеђених

Извор:

СРНА

20.11.2025

14:52

Коментари:

0
Аутобус слетио у ријеку, најмање 13 мртвих и више десетина повријеђених
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање 13 људи је погинуло, а 20 је повријеђено када је аутобус слетио са моста у ријеку у Камбоџи, изјавио је замјеник шефа локалне полиције Сив Сована.

Он је за АП рекао да се аутобус кретао од Сием Реапа ка пријестоници Пном Пену, те да се несрећа догодила пред зору по локалном времену у покрајини Кампонг Том.

Према његовим ријечима, сви у аутобусу су били држављани Камбоџе.

Вјерује се да се у аутобусу налазило 40 људи, а спасиоци провјеравају да ли има још жртава.

Подијели:

Тагови:

Kambodža

Rijeka

nastradali

poginuli

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дом народа усвојио измјењени дневни ред, именовања у комисије важнија од буџета

БиХ

Дом народа усвојио измјењени дневни ред, именовања у комисије важнија од буџета

1 ч

0
Додик са руководством Удружења пензионера Српске

Република Српска

Додик са руководством Удружења пензионера Српске

1 ч

0
Исплаћена премија за млијеко у износу од 3,4 милиона КМ

Република Српска

Исплаћена премија за млијеко у износу од 3,4 милиона КМ

1 ч

0
Каран: Улагањима значајно подигнут студентски стандард

Република Српска

Каран: Улагањима значајно подигнут студентски стандард

1 ч

0

Више из рубрике

Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km

Свијет

Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km

1 ч

0
Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ

Свијет

Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ

1 ч

0
НАТО испалио торпедо: Погођен брод, објављен драматичан снимак

Свијет

НАТО испалио торпедо: Погођен брод, објављен драматичан снимак

3 ч

1
Руска Дума усвојила буџет за 2026. годину

Свијет

Руска Дума усвојила буџет за 2026. годину

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Трифуновић: Редовно усклађивање пензија од доласка СНСД-а на власт

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner