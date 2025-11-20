Аутобус слетио у ријеку, најмање 13 мртвих и више десетина повријеђених

Извор:
СРНА
20.11.2025
14:52
Коментари:0
Најмање 13 људи је погинуло, а 20 је повријеђено када је аутобус слетио са моста у ријеку у Камбоџи, изјавио је замјеник шефа локалне полиције Сив Сована.
Он је за АП рекао да се аутобус кретао од Сием Реапа ка пријестоници Пном Пену, те да се несрећа догодила пред зору по локалном времену у покрајини Кампонг Том.
Према његовим ријечима, сви у аутобусу су били држављани Камбоџе.
Вјерује се да се у аутобусу налазило 40 људи, а спасиоци провјеравају да ли има још жртава.
