Руска Дума усвојила буџет за 2026. годину

Извор:

Agencije/TASS

20.11.2025

12:03

Руска Државна дума усвојила је федерални буџет за 2026. годину у трећем, коначном читању приједлога.

ТАСС пише да је усвојен и план финансирања за 2027. и 2028. годину.

Према усвојеном документу, БДП Русије ће порасти за 1,3 одсто у 2026. години, а у наредне године за готово седам одсто, чиме ће достићи око 276 билиона рубаља (3,4 билиона долара) у номиналном износу.

Приходи буџета пројектовани су на 40,3 билиона рубаља (486 милијарди долара) у 2026. години, 42,9 билиона рубаља у 2027. години и 45,9 билиона рубаља у 2028. години.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Фон дер Лајенова жели да финансира рат, али нема новца

Расходи буџета за наредне три године пројектовани су на 44 билиона рубаља (530 милијарди долара), 46 билиона рубаља и 49,3 билиона рубаља.

Планирани буџетски дефицит Русије је 3,7 билиона рубаља (45,5 милијарди долара) у 2026. години, 3,1 билион рубаља у 2027. години и 3,5 билиона рубаља у 2028. години.

У документу се очекује да ће инфлација у периоду од 2026. до 2028. године бити четири одсто.

