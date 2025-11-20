Орбан: Фон дер Лајенова жели да финансира рат, али нема новца

Извор:
20.11.2025
Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен жели да прикупи 135 милијарди евра за Украјину како би се продужио рат, али је проблем што она нема тај новац, навео је премијер Мађарске Виктор Орбан.
"То је цијена наставка рата. Предсједник има један проблем: она нема тај новац, већ три приједлога", написао је Орбан на "Иксу".
Он је истакао да је први приједлог Фон дер Лајенове да чланице ЕУ "својом вољом и радосно" издвоје новац из буџета, "као да немају ништа боље да раде".
Према његовим ријечима, други приједлог је "магични трик Брисела", односно подизање заједничких кредита.
"Данас нема новца за рат, па ће наши унуци платити рачун. Апсурдно", нагласио је Орбан.
Он је навео и трећи приједлог Европске комисије, који се састоји у пљенидби руских замрзнутих средстава.
"Згодно рјешење, али је тешко предвидјети његове посљедице. Дуготрајне правне препирке, поплава тужби и колапс евра. То је оно што нас чека ако изаберемо тај пут", упозорио је Орбан.
Премијер Мађарске позвао је Европу да одабере здрав разум.
"Хајде да прекинемо финансирање рата који се не може добити, заједно са корумпираном украјинском ратном мафијом, и да снагу усмјеримо ка постизању мира. Вријеме је да окренемо леђа бриселском ћорсокаку", закључио је Орбан.
