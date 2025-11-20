Logo
Еруптирао вулкан у Индонезији, евакуисано више од 900 људи

Извор:

Кликс

20.11.2025

08:22

Еруптирао вулкан у Индонезији, евакуисано више од 900 људи
Фото: Pixabay

У Индонезији је евакуисано више од 900 људи након ерупције вулкана Семеру на острву Јава. Власти земље саопштиле су да је спашено 170 пењача који су остали заглављени у кампу у подножју вулкана.

Пењачи су били заробљени у кампу поред језера, око 6,4 километра од кратера. Септи Вардхани, званичник националног парка Семеру, изјавио је да су сви пењачи и њихови водичи у сигурности и да је ситуација под контролом.

Вулкан Семеру је у сриједу еруптирао десет пута, испуштајући велике облаке пепела, док су се лава и камење обарали чак 13 километара низ падине. Ниво узбуне је проглашен на највишој скали.

Семеру, један од 130 активних вулкана у Индонезији, био је активан и у децембру 2021. године, када је ерупција однијела 51 живот и изазвала велику штету у околним селима.

Спасилачке екипе настављају са евакуацијом становништва, а 956 људи је већ пресељено у школе, џамије и владине зграде.

Власти и даље провјеравају има ли још људи који треба да буду евакуисани.

