Медији пишу: Зеленски је готов, предаје територију, смањује војску и одустаје од оружја?

20.11.2025
07:12
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе су сигнализирале предсједнику Украјине Володимиру Зеленском да Кијев мора да прихвати оквир који су саставиле САД за окончање рата са Русијом, којим се предлаже да Украјина одустане од територије и појединих оружја, пренио је Ројтерс, позивајући се на два извора упозната са ситуацијом, док амерички портал Аксиос наводи да амерички план предвиђа да Украјина одустане од цијеле територије Донбаса.
Према извјештају Аксиоса, тренутни нацрт који се разрађује између Вашингтона и Москве фокусиран је на 28 тачака, укључујући безбједносне гаранције за Украјину и Европу, као и будуће односе САД са Русијом и Украјином.
Трампов план од 28 тачака подразумијева да Русија добије потпуну де факто контролу над Луганском и Доњецком области, регионом познатијим као Донбас, упркос томе што Украјина, према најновијој анализи Института за проучавање рата, и даље контролише око 14,5 одсто тамошње територије.
Упркос томе што су под руском контролом, подручја у Донбасу из којих би се Украјина повукла сматрала би се демилитаризованом зоном, гдје Русија не би могла да тамо постави трупе, наводи Аксиос.
У два друга региона, Херсону и Запорожју, тренутне линије контроле би углавном биле замрзнуте, а Русија би вратила дио територије, уз преговоре.
Према Трамповом плану, подсјећа Аксиос, САД и друге земље би признале Крим и Донбас као законито руску територију, али од Украјине се то не би тражило.
Према наводима извора Ројтерса, предлози, између осталог, укључују и смањење броја украјинских оружаних снага.
Високи званичник је рекао за Ројтерс да је Кијев добио "сигнале" о пакету америчких приједлога за окончање рата о којима је Вашингтон разговарао са Русијом, али је додао да Кијев није учествовао у припреми ових предлога.
- Војни секретар САД Ден Дрискол и висока делегација Пентагона стигли су јутрос у Украјину у мисију утврђивања чињеница како би се састали са украјинским званичницима и разговарали о напорима за окончање рата - рекао је у саопштењу портпарол војске, пуковник Дејв Батлер.
Уочи састанка, најављено је да се очекује да ће Дрискол са Зеленским и другим високим украјинским званичницима разговарати о условима на бојном пољу и потребама за оружјем, као и о мировним напорима који су у току.
У објави на Телеграму, украјински министар одбране Денис Шмихаљ написао је да је имао част да се састане са Дрисколом.
Шмихаљ је рекао да је "партнерима представио достигнућа у области одбрамбених иновација" и "фокусирао се на наредне кораке за спровођење историјских одбрамбених споразума које су постигли Зеленски и Трамп".
