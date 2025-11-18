Дрон ишао ка Украјинцу, због једног покрета оператер га поштедио

Извор:
АТВ
18.11.2025
06:38
Руска беспилотна летjелица (ФПВ) у Доњецкој Народној Републици (ДНР) снимила је човјека како се крсти док хода улицом, а затим је одлетјела.
Ово је објавио ратни дописник Јевгениј Подубни на Телеграму.
Он је извијестио да се инцидент догодио у Гришину, сјеверном предграђу Красноармејска (украјински назив за Покровск).
"Православни крст је неписани знак да руски оператер дрона има посла са цивилом. (...) За Руса, овај гест је много више од обичног сигнала оператеру дрона. Разлика у поступцима наших војника и украјинских оружаних снага је као провалија: огромна је. Руске трупе се не боре против цивила", написао је Подубни.
Подсјетимо, почетком новембра украјински дрон разнио је у Харковској области жену која је клечала и крстила се, а цијели ужасан тренутак забиљежен је на видео-снимку који је објавио ратни дописник Александар Симонов на Телеграму.
WARNING: GRAPHIC— RT (@RT_com) November 4, 2025
HEARTBREAKING footage obtained by RT shows elderly woman KNEELING and praying desperately before Ukrainian drone
DESPITE that, it flies straight into her FACE — killing her brutally
She just wanted to cross to Russian positions https://t.co/FrgMuGPE4A pic.twitter.com/4I3NqAXHfY
