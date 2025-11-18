Logo
Дрон ишао ка Украјинцу, због једног покрета оператер га поштедио

Извор:

АТВ

18.11.2025

06:38

Коментари:

0
Оператер поштедио Украјинца јер се крстио
Фото: Screenshot

Руска беспилотна летjелица (ФПВ) у Доњецкој Народној Републици (ДНР) снимила је човјека како се крсти док хода улицом, а затим је одлетјела.

Ово је објавио ратни дописник Јевгениј Подубни на Телеграму.

Он је извијестио да се инцидент догодио у Гришину, сјеверном предграђу Красноармејска (украјински назив за Покровск).

"Православни крст је неписани знак да руски оператер дрона има посла са цивилом. (...) За Руса, овај гест је много више од обичног сигнала оператеру дрона. Разлика у поступцима наших војника и украјинских оружаних снага је као провалија: огромна је. Руске трупе се не боре против цивила", написао је Подубни.

Ана Стојадиновић

Сцена

Замијенила Миломира Марића: Ово је нова водитељка Ћирилице

Подсјетимо, почетком новембра украјински дрон разнио је у Харковској области жену која је клечала и крстила се, а цијели ужасан тренутак забиљежен је на видео-снимку који је објавио ратни дописник Александар Симонов на Телеграму.

Коментари (0)
