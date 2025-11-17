Logo
Трагедија у Италији: Човјек погинуо у клизишту покушавајући да помогне комшиници

Извор:

Танјуг

17.11.2025

22:12

Фото: Printscreen/Youtube/The Sun

Једна особа је погинула, а друга се води као нестала након што је снажно клизиште током ноћи погодило три куће у месту Брацано ди Кормонс, недалеко од Гориције на сјеверу Италије, близу границе са Словенијом.

Обилне падавине навеле су покрајину Фурланија-Јулијска крајина да данас прогласи ванредно стање и затражи помоћ државе и других региона, преноси Анса.

Ватрогасци су из рушевина извукли једног мушкарца живог. Како се наводи, задобио је прелом ноге и пребачен је у болницу у Удинама. Као нестала води се 83-годишња Гверина Скоцај.

Тијело 32-годишњег њемачког држављанина Квирина Кунхерта, који се водио као нестао већи дио дана, накнадно је пронађено. Према наводима локалних извора, Кухнерт и његова супруга напустили су кућу из предострожности, али је он страдао док је покушавао да упозори и изведе Скоцај из њеног дома.

Додик-18102025

Република Српска

Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља

Мјештани кажу да је био познат по великој пожртвованости и привржености мјесту у које се доселио из Њемачке. Невријеме је изазвало поплаве и велика оштећења и у другим дијеловима покрајине.

У Романс д Исонцу више људи је морало да се склони на кровове након излива ријеке, а стотине становника су евакуисане. Служба цивилне заштите саопштила је да је ситуација тешка и да се хитно тражи смјештај за око 300 људи.

