Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

Стил вожње достављача хране прошлог марта толико је узнемирио тројицу путника у аутомобилу да је избила туча на улици у Бечу.
Сиријац је наводно "исјекао" породични аутомобил док је претицао аутобус, приморавајући их да се зауставе. Услиједила је жестока свађа. Чак је било и тврдњи да је мушкарац шутнуо врата аутомобила и пљунуо на возило. Сиријац је жестоко негирао ове тврдње на суду.
Међутим, неспорно је било сљедеће: отац (70), син (43) и унук (13), сви поријеклом из Србије, су на крају изашли из аутобуса и брзо окружили возача доставе хране. Четрдесеттрогодишњак је потом ударио возача - његов тринаестогодишњи син му је помогао и чак оборио мушкарца на земљу. Путник је снимио сцену из аутобуса, због чега је инцидент завршио пред регионалним кривичним судом. Пошто је постојала сумња да су сва тројица заједно напала возача, двојици одраслих пријетило до пет година затвора; дјечак не може бити кривично гоњен због своје старосне границе кривичне одговорности.
Суђење је настављено у понедјељак у згради суда у Ландлу.
- Захтијевам 10.000 евра одштете - инсистирао је возач, коме је дијагностикована само расцијепљена усна, свједочећи да је претрпио тешку трауму. Главни оптужени, син, бијесно је негодовао на оптуженичкој клупи и судија га је морао неколико пута задржавати.
Раније осуђени мушкарац је на крају добио условну казну од девет мјесеци затвора за напад и мора да плати жртви 300 евра.
Возач доставе хране је упућен на грађански суд са тврдњом да је изгубио зараду јер се више није усуђивао да вози ноћу. Дјед је ослобођен је кривице.
