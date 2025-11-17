Logo
Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

Курир

17.11.2025

21:44

0
Фото: Pexels

Стил вожње достављача хране прошлог марта толико је узнемирио тројицу путника у аутомобилу да је избила туча на улици у Бечу.

Сиријац је наводно "исјекао" породични аутомобил док је претицао аутобус, приморавајући их да се зауставе. Услиједила је жестока свађа. Чак је било и тврдњи да је мушкарац шутнуо врата аутомобила и пљунуо на возило. Сиријац је жестоко негирао ове тврдње на суду.

Путник снимио сцену

Међутим, неспорно је било сљедеће: отац (70), син (43) и унук (13), сви поријеклом из Србије, су на крају изашли из аутобуса и брзо окружили возача доставе хране. Четрдесеттрогодишњак је потом ударио возача - његов тринаестогодишњи син му је помогао и чак оборио мушкарца на земљу. Путник је снимио сцену из аутобуса, због чега је инцидент завршио пред регионалним кривичним судом. Пошто је постојала сумња да су сва тројица заједно напала возача, двојици одраслих пријетило до пет година затвора; дјечак не може бити кривично гоњен због своје старосне границе кривичне одговорности.

Тражио 10.00 евра

Суђење је настављено у понедјељак у згради суда у Ландлу.

- Захтијевам 10.000 евра одштете - инсистирао је возач, коме је дијагностикована само расцијепљена усна, свједочећи да је претрпио тешку трауму. Главни оптужени, син, бијесно је негодовао на оптуженичкој клупи и судија га је морао неколико пута задржавати.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Мађарска спремна за самит Америка-Русија

Раније осуђени мушкарац је на крају добио условну казну од девет мјесеци затвора за напад и мора да плати жртви 300 евра.

Возач доставе хране је упућен на грађански суд са тврдњом да је изгубио зараду јер се више није усуђивао да вози ноћу. Дјед је ослобођен је кривице.

Аустрија

napad

