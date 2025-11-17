Logo
Тиктокери преварили обезбјеђење Лувра и окачили своје портрете

Извор:

Танјуг

17.11.2025

20:10

Фото: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Два белгијска ТикТокера, позната по својим подвалама на друштвеним мрежама, успјели су у петак, 14. новембра, да окаче своје портрете у музеју Лувр близу слике Мона Лизе, а обезбјеђење није реаговало.

Према писању портала БфМ, инфлуенсери, који имају више од 48.000 пратилаца на Тик Току, рекли су да су сутрадан добили поруку да су слике још увијек окачене у музеју.

Они су за француски портал објаснили како су окачили фотографије и навели да су имали унапријед смишљен план.

"Знали смо да ће обезбјеђење бити јако, па смо направили Лего оквир који смо могли да одвојимо и поново причврстимо унутра. Све дијелове смо ставили у торбу за куповину", објаснио је један од инфлуенсера.

Неколико минута касније, они су завршили свој изазов и без икаквих проблема изашли из музеја успут правећи селфи фотографије.

Како се наводи ова шала, мјесец дана након пљачке Лувра изазвала је нову забринутост због безбједносних пропуста у музеју.

У извјештају објављеном 6. новембра, Ревизорски суд је осудио безбједносне недостатке музеја, указујући на присуство премалог броја надзорних камера и "кашњење" које је управа направила у постављању сигурносне опреме.

Музеј Лувре, наводи се, "дао је приоритет видљивим и атрактивним операцијама на штету одржавања и реновирања зграда и техничких инсталација, посебно безбједносних система", написао је Ревизорски суд, преноси Танјуг.

Luvr

Prevaranti

