Тиктокери преварили обезбјеђење Лувра и окачили своје портрете

Два белгијска ТикТокера, позната по својим подвалама на друштвеним мрежама, успјели су у петак, 14. новембра, да окаче своје портрете у музеју Лувр близу слике Мона Лизе, а обезбјеђење није реаговало.
Према писању портала БфМ, инфлуенсери, који имају више од 48.000 пратилаца на Тик Току, рекли су да су сутрадан добили поруку да су слике још увијек окачене у музеју.
Они су за француски портал објаснили како су окачили фотографије и навели да су имали унапријед смишљен план.
"Знали смо да ће обезбјеђење бити јако, па смо направили Лего оквир који смо могли да одвојимо и поново причврстимо унутра. Све дијелове смо ставили у торбу за куповину", објаснио је један од инфлуенсера.
Неколико минута касније, они су завршили свој изазов и без икаквих проблема изашли из музеја успут правећи селфи фотографије.
Како се наводи ова шала, мјесец дана након пљачке Лувра изазвала је нову забринутост због безбједносних пропуста у музеју.
У извјештају објављеном 6. новембра, Ревизорски суд је осудио безбједносне недостатке музеја, указујући на присуство премалог броја надзорних камера и "кашњење" које је управа направила у постављању сигурносне опреме.
Музеј Лувре, наводи се, "дао је приоритет видљивим и атрактивним операцијама на штету одржавања и реновирања зграда и техничких инсталација, посебно безбједносних система", написао је Ревизорски суд, преноси Танјуг.
