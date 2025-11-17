Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

Извор:
Вијест да је пронађена глава дјетета у Гољановском језеру на истоку Москве, потресла је и запањила не само Русију, већ цијели свијет.
Сада се сазнало да је убица малишана (6) заправо његова мајка Елена Цуцкова (31), која је признала злочин, али није знала да објасни мотив.
Пошто су радници у недјељу случајно пронашли ранац, а у њој главу дјечака, рониоци су почели да претражују ово вјештачко језеро покушавајући да нађу тијело жртве.
Истог дана полицији се обратила бака убијеног дјетета, тврдећи да је њеног унука из куће одвео ванбрачни супруг његове мајке, пише "Риа Новости".
Иако се испрва сумњало да је убица мушкарац, будући да су неки становници тврдили да су га видјели како баца врећу у ово језеро, у понедјељак се сазнала сурова истина.
Како су саопштили из Истражног комитета Русије, мајка дјечака Елена Цуцкова је признала убиство, а његово тијело је пронађено у стану у Балашихи.
"Ухапшена је локална становница осумњичена за убиство свог шестогодишњег сина у Балашихи. Током испитивања код истражитеља, жена је признала убиство дјетета и потписала изјаву у којој признаје злочин, али није могла да објасни мотиве", наводи се у саопштењу.
Према доступним информацијама, осумњичена је убиство починила у стану, а затим је дијелове тијела избацила у Гољановски рибњак, вјештачко језеро у Москви.
Цуцкова је родом из града Заречни у Пензенској области.
Како су саопштили из полиције, Елени је дијагностикована шизофренија, више пута је била хоспитализована у психијатријској болници, а такође је користила наркотике.
Има и старију кћерку, која је остала да живи са оцем након што су се родитељи развели, пише "Блиц".
