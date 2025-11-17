ЕУ планира увести "порез на масноћу"

Извор:
Агенције
17.11.2025
18:18
Брисел ће вјероватно увести такозвани "порез на масноћу" у предложеном плану Европске уније за кардиоваскуларно здравље, који би Европска комисија требала усвојити за отприлике мјесец дана.
Намет би се примјењивао на високо прерађену храну с високим удјелом шећера, масти и соли.
Та је мјера један од политички најнабијенијих елемената далеко шире иницијативе за сузбијање кардиоваскуларних болести (КВБ) у Европи, која би требала бити одобрена средином децембра.
Више од 1.7 милиона људи умире од КВБ сваке године, а милиони других живе с њеним дугорочним посљедицама. То ствара огроман притисак на преоптерећене здравствене системе, према нацрту ЕК-а у који је "Brussels Сигнал" имао увид.
Терет КВБ-а расте, подстакнут старењем становништва и растућом преваленцијом гојазности, дијабетеса и хипертензије, с годишњим економским трошком већим од 282 милијарде евра, наводи се.
Иако је уоквирен као напор јавног здравства, план такође поново отвара расправу у ЕУ о компетенцији и лучном избору.
"Опорезивање на нивоу ЕУ одиграло је кључну улогу у смањењу чиниоца ризика повезаних с нашим начином живота", наводи се у нацрту.
Брисел жели успоставити мрежу надлежних тијела како би се осигурао форум за сарадњу и координацију у опорезивању нездравих прехрамбених производа.
То би било осмишљено како би се подржала размјена информација и најбољих пракси међу државама чланицама.
