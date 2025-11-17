Logo
ЕУ планира увести "порез на масноћу"

Агенције

17.11.2025

18:18

0
ЕУ планира увести "порез на масноћу"
Фото: pexels/ Towfiqu barbhuiya

Брисел ће вјероватно увести такозвани "порез на масноћу" у предложеном плану Европске уније за кардиоваскуларно здравље, који би Европска комисија требала усвојити за отприлике мјесец дана.

Намет би се примјењивао на високо прерађену храну с високим уд‌јелом шећера, масти и соли.

Та је мјера један од политички најнабијенијих елемената далеко шире иницијативе за сузбијање кардиоваскуларних болести (КВБ) у Европи, која би требала бити одобрена средином децембра.

Више од 1.7 милиона људи умире од КВБ сваке године, а милиони других живе с њеним дугорочним посљедицама. То ствара огроман притисак на преоптерећене здравствене системе, према нацрту ЕК-а у који је "Brussels Сигнал" имао увид.

Терет КВБ-а расте, подстакнут старењем становништва и растућом преваленцијом гојазности, дијабетеса и хипертензије, с годишњим економским трошком већим од 282 милијарде евра, наводи се.

Иако је уоквирен као напор јавног здравства, план такође поново отвара расправу у ЕУ о компетенцији и лучном избору.

"Опорезивање на нивоу ЕУ одиграло је кључну улогу у смањењу чиниоца ризика повезаних с нашим начином живота", наводи се у нацрту.

Брисел жели успоставити мрежу надлежних тијела како би се осигурао форум за сарадњу и координацију у опорезивању нездравих прехрамбених производа.

То би било осмишљено како би се подржала размјена информација и најбољих пракси међу државама чланицама.

masnoca

porez

Коментари (0)
