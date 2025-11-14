Logo
У мед додајте ову заборављену биљку и прочистите дисајне путеве: Одлична је смјеса за пушаче

14.11.2025

13:29

Коментари:

0
У мед додајте ову заборављену биљку и прочистите дисајне путеве: Одлична је смјеса за пушаче
Фото: pexels/ROMAN ODINTSOV

Сјајан и помало заборављени рецепт који чисти плућа и дисајне путеве. Главни састојци су биљка оман и мед.

Шта је заправо оман?

Оман је биљка која се користи у алтернативној медицини већ вијековима. Расте свуда око нас, доступна и обилна, са жутим цвјетовима који нас подсјећају на сунце. Коријен омана је најбитнији дио биљке, са пријатним мирисом али и веома горким укусом. Ипак, тај горак укус долази с моћним благодетима за плућа и дисајне путеве, што чини ову биљку правим благом.

Рецепт за чај:

Узмете 50 грама омана (коријена) и кувате га у пола литра воде 20 минута. Проциједите то, и када се мало охлади, умијешате га у 500 грама меда.

Узимајте по кашичицу ујутру и увече. Немојте ништа јести ни пити пола сата након конзумирања.

Мјешавина коријена омана и меда:

1. Исјецкајте коријен омана на комаде и ставите га у теглу.

2. Напуните половину тегле коријеном (око 750 мл), а другу половину медом.

3. Затворите теглу и окрећите је неколико дана, како би се састојци прожели.

4. Након пар дана, ваш лијек је спреман за употребу, а чувајте га у фрижидеру.

Мед смирује иритације у грлу и плућима, док оман активно уништава бактерије и чисти слуз из плућа.

Овај природни лијек можете користити за лијечење кашља или као превентивну мјеру. Само једна кашика дневно може учинити чуда за ваше дисајне путеве.

Коментари (0)
