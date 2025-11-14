У мед додајте ову заборављену биљку и прочистите дисајне путеве: Одлична је смјеса за пушаче

14.11.2025
13:29
Коментари:0
Сјајан и помало заборављени рецепт који чисти плућа и дисајне путеве. Главни састојци су биљка оман и мед.
Оман је биљка која се користи у алтернативној медицини већ вијековима. Расте свуда око нас, доступна и обилна, са жутим цвјетовима који нас подсјећају на сунце. Коријен омана је најбитнији дио биљке, са пријатним мирисом али и веома горким укусом. Ипак, тај горак укус долази с моћним благодетима за плућа и дисајне путеве, што чини ову биљку правим благом.
Хроника
Ужас на Бањици: Аутомобилом улетио у групу људи
Рецепт за чај:
Узмете 50 грама омана (коријена) и кувате га у пола литра воде 20 минута. Проциједите то, и када се мало охлади, умијешате га у 500 грама меда.
Узимајте по кашичицу ујутру и увече. Немојте ништа јести ни пити пола сата након конзумирања.
Мјешавина коријена омана и меда:
1. Исјецкајте коријен омана на комаде и ставите га у теглу.
2. Напуните половину тегле коријеном (око 750 мл), а другу половину медом.
3. Затворите теглу и окрећите је неколико дана, како би се састојци прожели.
БиХ
На православним гробљима уништено више од 1.500 споменика
4. Након пар дана, ваш лијек је спреман за употребу, а чувајте га у фрижидеру.
Мед смирује иритације у грлу и плућима, док оман активно уништава бактерије и чисти слуз из плућа.
Овај природни лијек можете користити за лијечење кашља или као превентивну мјеру. Само једна кашика дневно може учинити чуда за ваше дисајне путеве.
Здравље
4 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
7 ч0
Здравље
9 ч0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Тренутно на програму