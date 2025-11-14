Научници направили микро-роботе: Пливају кроз крв да би спријечили мождани удар

Извор:
Танјуг
14.11.2025
11:36
Коментари:0
Научници са ЕТХ Цирих направили су микро-роботе мање од два милиметра способне да се крећу кроз крвне судове и испоручују лекове тачно тамо гдје су потребни како би спријечили мождани удар.
Ти роботи још нису тестирани на људима, али су успјешно функционисали у експериментима са свињама и овцама, објављено је у журналу Science.
Тренутно многе болести, попут можданог удара или тумора, захтијевају велике дозе лијекова које се крећу по цијелом телу, што повећава ризик од нежељених ефеката, пренио је Свис инфо.
Свијет
Орбан: Тужићемо ЕУ због одлуке да одбаци руски гас
Нови микро-робот рјешава тај проблем захваљујући сферној гел капсули у коју могу да се уграде лијекови. Капсула је опремљена наночестицама гвожђе-оксида, којима може да се управља споља магнетним пољима. Када робот стигне до циљаног места, капсула се загријава високофреквентним магнетним пољем, што узрокује растварање гела и ослобађање лијека.
"Невјероватно је колико крви се пумпа кроз наше крвне судове и којом брзином. Наш навигациони систем мора да буде у стању да издржи све ово", рекао је Фабијан Ландерс, истраживач са ЕТХ Цирих и главни аутор студије.
Здравље
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
20 ч0
Здравље
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
05
12
04
11
59
11
59
11
52
Тренутно на програму