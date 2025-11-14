Пас упуцао власника у леђа

Извор:
Дневник.хр
14.11.2025
11:30
Коментари:0
Мушкарац из Пенсилваније завршио је у болници након што је његов пас наводно пуцао на њега из сачмарице и ранио га у леђа, саопштила је полицијска управа Схилингтона.
Инцидент се догодио у уторак око 23:13 када је полиција запримила дојаву о пуцњави и рањеном 53-годишњаку.
Док су патролне јединице биле на путу, оперативни центар обавијештен је да је пас скочио на кревет и активирао ватрено оружје.
На мјесту догађаја службеници су пронашли мушкарца како лежи на поду с прострјелном раном у доњем дијелу леђа.
Жртва је полицији рекла да је непосредно прије инцидента чистио сачмарицу и одложио је на кревет.
Сцена
Након што је сјео, један од паса скочио је на мадрац, што је узроковало да се оружје активира и испали метак, који га је погодио у леђа. У кући су се у том тренутку налазили мушкарац, његов син и још два пса. Син, према полицији, није био у истој просторији тијеком пуцњаве.
Болничари су рањеног мушкарца одмах превезли у оближњу болницу, гдје је хитно Оперисан. У сриједу је медицинско особље обавијестило полицију да је пацијент прошао прву операцију, али да су потребни додатни захвати планирани за сриједу или четвртак, пише Еј-би-си Њуз.
Иако засад све упућује на несретан случај, полиција наставља истрагу како би утврдила све околности догађаја, пише Дневник.хр.
