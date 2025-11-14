Logo
Large banner

Пас упуцао власника у леђа

Извор:

Дневник.хр

14.11.2025

11:30

Коментари:

0
psi
Фото: Pexels

Мушкарац из Пенсилваније завршио је у болници након што је његов пас наводно пуцао на њега из сачмарице и ранио га у леђа, саопштила је полицијска управа Схилингтона.

Инцидент се догодио у уторак око 23:13 када је полиција запримила дојаву о пуцњави и рањеном 53-годишњаку.

Док су патролне јединице биле на путу, оперативни центар обавијештен је да је пас скочио на кревет и активирао ватрено оружје.

На мјесту догађаја службеници су пронашли мушкарца како лежи на поду с прострјелном раном у доњем дијелу леђа.

Жртва је полицији рекла да је непосредно прије инцидента чистио сачмарицу и одложио је на кревет.

Novak i Jelena

Сцена

Ђоковић шокирао признањем: Открио с ким је Јелена била прије њега

Након што је сјео, један од паса скочио је на мадрац, што је узроковало да се оружје активира и испали метак, који га је погодио у леђа. У кући су се у том тренутку налазили мушкарац, његов син и још два пса. Син, према полицији, није био у истој просторији тијеком пуцњаве.

Болничари су рањеног мушкарца одмах превезли у оближњу болницу, гдје је хитно Оперисан. У сриједу је медицинско особље обавијестило полицију да је пацијент прошао прву операцију, али да су потребни додатни захвати планирани за сриједу или четвртак, пише Еј-би-си Њуз.

Иако засад све упућује на несретан случај, полиција наставља истрагу како би утврдила све околности догађаја, пише Дневник.хр.

Подијели:

Тагови:

pas

ranjen muškarac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђоковић шокирао признањем: Открио с ким је Јелена била прије њега

Сцена

Ђоковић шокирао признањем: Открио с ким је Јелена била прије њега

53 мин

0
Орбан: Тужићемо ЕУ због одлуке да одбаци руски гас

Свијет

Орбан: Тужићемо ЕУ због одлуке да одбаци руски гас

57 мин

0
Син који је тукао мајку до смрти осуђен на доживотну робију

Хроника

Син који је тукао мајку до смрти осуђен на доживотну робију

54 мин

0
Кина упозорила: Јапан ће претрпјети пораз ако...

Свијет

Кина упозорила: Јапан ће претрпјети пораз ако...

57 мин

0

Више из рубрике

Кина упозорила: Јапан ће претрпјети пораз ако...

Свијет

Кина упозорила: Јапан ће претрпјети пораз ако...

57 мин

0
Орбан: Тужићемо ЕУ због одлуке да одбаци руски гас

Свијет

Орбан: Тужићемо ЕУ због одлуке да одбаци руски гас

57 мин

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Вријеме је за промјену у Бриселу

1 ч

0
Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже

Свијет

Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner