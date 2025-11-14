Син који је тукао мајку до смрти осуђен на доживотну робију

Извор:
Мартону Роботки (37) из Србобрана, оптужени за брутално убиство своје мајке Мирјане Роботке (79) осуђен је данас на доживотну робију.
На главном претресу у суду у Сомбору донијета је и одлука да се окривљеном притвор продужава до даље одлуке суда или до упућивања окривљеног на издржавања кривичне санкције изречене наведеном неправоснажном пресудом Вишег суда у Сомбору, пише Блиц.
Наведеном неправоснажном пресудом Вишег суда у Сомбору окривљеном је изречена и мјера безбедности обавезно лијечење алкохоличара, која ће се извршавати у заводу за извршење казне затвора или у одговарајућој установи.
Према наводима оптужнице, злочин се догодио у ноћи између 7. и 8. јануара ове године у породичној кући у Србобрану, где су мајка и син живјели заједно. Тело несрећне жене пронађено је у јутарњим сатима, са видним повредама на глави и тијелу.
Становници улице у којој се десио злочин и даље су потресени. Један од комшија испричао је да је Мартон рано ујутру, око 6.30, изашао из куће и рекао му да му је мајка умрла.
"Био сам затечен и изјавио му саучешће. Деловао је збуњено, али нисам помислио да се иза свега крије злочин. Касније, кад сам сазнао шта је урадио, схватио сам да у његовом понашању није било ни трунке кајања", испричао је комшија за медије.
Друга комшиница одмах је позвала Хитну помоћ, али је екипа по доласку могла само да констатује смрт. Лекари су приметили повреде и о свему обавестили полицију, која је убрзо привела Мартона Роботку.
Према подацима Основног суда у Врбасу, Мартон Роботка је три пута правоснажно осуђиван због насиља у породици – 2018, 2019. и 2022. године. Посљедњи пут је осуђен на двије године затвора. Против њега су више пута изрицане и хитне мере забране приласка мајци, али се, по речима комшија, оне често нису поштовале.
"Био је склон алкохолу, често се свађао и тукао мајку. Није радио, а кад би добио који динар, све би потрошио на пиће. И поред свега, Мирјана га је стално бранила и надала се да ће се промијенити – испричала је пријатељица убијене жене.
Током истраге, Мартон је признао да је ударцима усмртио своју мајку, али се бранио тврдњом да није имао намјеру да је убије. Ипак, према оптужници, начин извршења и тежина повреда указују на то да се ради о тешком убиству.
Тренутно на програму