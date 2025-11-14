Маскирани нападачи моткама пребили малољетника

Извор:
Телеграф
14.11.2025
11:04
Коментари:0
Бруталан напад догодио се 12. новембра око 18 сати приликом одржавања хуматитарног турнира у малом фудбалу на терену једне основне школе у Раковици.
Како Телеграф.рс сазнаје, док је утакмица била у току, на терен је улетјело седам маскираних младића, наоружаних моткама, који су претукли једног шеснаестогодишњака.
Упркос присуству већег броја људи на догађају, нападачи су након овог бруталног напада успјели да побјегну у непознатом правцу. Срећом, школа посједује видео-надзор, па је напад на малољетника забиљежен камерама, а снимци ће бити кључни за идентификацију нападача и даљи ток истраге.
Полиција је обавила виђај на лицу мјеста, а екипа Хитне помоћи указала је помоћ повријеђеном малољетнику, али за сада није познат степен његових повреда.
Истрага је у току, а о свему је обавјештено и надлежно тужилаштво.
Свијет
Сијарто: Вријеме је за промјену у Бриселу
Подсјетимо, прије пет дана, односно у недјељу 9. новембра догодио се сличан инцидент на утакмици Прве београдске лиге између Омладинца из Рајковца и Рада.
Наиме, током игре дошло је до језиве сцене због које су навијачи панично почели да бјеже са трибина, а све се догодило у 70. минуту игре. У хаосу који је настао, једно дете је пало покушавајући да се склони на сигурно, а преко њега је претрчао један од људи из масе.
Како је објавила инстаграм страница "192.rs" види се како дечак пада, а затим у потпуности нестаје у стампеду који је настао.
Није познато шта је тачно изазвало овакву реакцију навијача, али се недуго потом на делу трибине одакле је настала паника појавило неколико младића са навијачким шаловима и капуљачама.
Најновије
Најчитаније
12
11
12
10
12
05
12
04
11
59
Тренутно на програму