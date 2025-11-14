Logo
Маскирани нападачи моткама пребили малољетника

Телеграф

14.11.2025

11:04

Маскирани нападачи моткама пребили малољетника
Фото: Танјуг/АП

Бруталан напад догодио се 12. новембра око 18 сати приликом одржавања хуматитарног турнира у малом фудбалу на терену једне основне школе у Раковици.

Како Телеграф.рс сазнаје, док је утакмица била у току, на терен је улетјело седам маскираних младића, наоружаних моткама, који су претукли једног шеснаестогодишњака.

Упркос присуству већег броја људи на догађају, нападачи су након овог бруталног напада успјели да побјегну у непознатом правцу. Срећом, школа посједује видео-надзор, па је напад на малољетника забиљежен камерама, а снимци ће бити кључни за идентификацију нападача и даљи ток истраге.

Полиција је обавила виђај на лицу мјеста, а екипа Хитне помоћи указала је помоћ повријеђеном малољетнику, али за сада није познат степен његових повреда.

Истрага је у току, а о свему је обавјештено и надлежно тужилаштво.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Вријеме је за промјену у Бриселу

Подсјетимо, прије пет дана, односно у недјељу 9. новембра догодио се сличан инцидент на утакмици Прве београдске лиге између Омладинца из Рајковца и Рада.

Наиме, током игре дошло је до језиве сцене због које су навијачи панично почели да бјеже са трибина, а све се догодило у 70. минуту игре. У хаосу који је настао, једно дете је пало покушавајући да се склони на сигурно, а преко њега је претрчао један од људи из масе.

Како је објавила инстаграм страница "192.rs" види се како дечак пада, а затим у потпуности нестаје у стампеду који је настао.

Није познато шта је тачно изазвало овакву реакцију навијача, али се недуго потом на делу трибине одакле је настала паника појавило неколико младића са навијачким шаловима и капуљачама.

