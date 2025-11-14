Још двије жртве пожара у Тузли

Извор:
Кликс
14.11.2025
09:41
Још двије особе из Дома пензионера у Тузли су преминуле чиме је број жртава порастао на 15.
Двије особе су преминуле на УКЦ Тузла, а тренутно је хоспитализовано пет пацијената, јавља Кликс.
На Клиници за анестезиологију и реаниматологију тренутно су два пацијента од којих је један на респиратору.
На Клиници за интерне болести је један пацијент и два на Клиници за плућне болести.
За 11 жртава је проведена обдукција и утврђено је да су сви настрадали усљед гушења, а да је тијело једне особе била захватила и ватра.
