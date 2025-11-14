Logo
Још двије жртве пожара у Тузли

Извор:

Кликс

14.11.2025

09:41

Још двије жртве пожара у Тузли
Фото: Screenshot / Avaz

Још двије особе из Дома пензионера у Тузли су преминуле чиме је број жртава порастао на 15.

Двије особе су преминуле на УКЦ Тузла, а тренутно је хоспитализовано пет пацијената, јавља Кликс.

На Клиници за анестезиологију и реаниматологију тренутно су два пацијента од којих је један на респиратору.

Друштво

БиХ уводи три нова правила за регистрацију и возачке дозволе

На Клиници за интерне болести је један пацијент и два на Клиници за плућне болести.

За 11 жртава је проведена обдукција и утврђено је да су сви настрадали усљед гушења, а да је тијело једне особе била захватила и ватра.

Тузла

трагедија

