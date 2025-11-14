Logo
Послије саобраћајне несреће, дошао наоружан пушком да наплати штету

Телеграф

14.11.2025

07:51

Послије саобраћајне несреће, дошао наоружан пушком да наплати штету
Фото: Танјуг

Полиција у Обреновцу у четвртак је ухапсила Р. С. (58) и одредила му задржавање до 48 сати због сумње да је под пријетњом пушком захтијевао новац од Д. Р.

Писана му је пријава за Недозвољену производњу, држање, ношење и промет оружја.

Он се сумњичи да је послије саобраћајне незгоде отишао на адресу становања Д. Р. наоружан пушком, па да је у кући у којој је затекао Д. Р. опалио метак у зид да би га застрашио.

Осумњичен је и да је од Д. Р. захтијевао новац за штету насталу на свом возилу.

Приликом претреса код Р. С. је затечена наведена пушка.

