Послије саобраћајне несреће, дошао наоружан пушком да наплати штету

Телеграф
14.11.2025
07:51
Полиција у Обреновцу у четвртак је ухапсила Р. С. (58) и одредила му задржавање до 48 сати због сумње да је под пријетњом пушком захтијевао новац од Д. Р.
Писана му је пријава за Недозвољену производњу, држање, ношење и промет оружја.
Он се сумњичи да је послије саобраћајне незгоде отишао на адресу становања Д. Р. наоружан пушком, па да је у кући у којој је затекао Д. Р. опалио метак у зид да би га застрашио.
Осумњичен је и да је од Д. Р. захтијевао новац за штету насталу на свом возилу.
Приликом претреса код Р. С. је затечена наведена пушка.
