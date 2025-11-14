У Хрватској погинуо пилот који је недавно преживио пад авиона

Извор:
Код хрватског града Сењ јуче је пао ер Трактор АТ-802 који је био на кружном лету између Ријеке и Загреба, јавила је Управа Цивилне заштитите Републике Хрватске.
У несрећи је погинуо 45-годишњи пилот Хасан Бахара, а ријеч је о пилоту који је 29. августа ове године преживио пад противпожарног авиона у округу Јатаган у Мугли на сјеверозападу Турске.
Иначе, дојаву о нестанку авиона с радара Управа Цивилне заштите примила је од Хрватске контроле ваздушне пловидбе у 16.53 часова, а у 17.11 часова стигла је дојава о паду и пожару.
Спасиоци су врло брзо дошли до мјеста пада. Пожар је локализован у 18 часова те су ватрогасци уочили угљенисано тијело пилота.
Према неслужбеним информацијама, два турска ер трактора су летјела из смјера Ријеке према Загребу, али су се због магле окренули.
Један је слетио на аеродром на отоку Крк, док је други нестао.
Главни истражилац авионских несрећа Данко Петрин је навео да се ради о радном авиону и да такве често хрватска војска користи током гашења пожара.
Хрватски портал 24сата пише да су авион пронашли ватрогасци недалеко од локалне школе.
Истрага показује како је пилот прије пада објавио позив у помоћ и убрзо нестао с радара.
