Двоструки убица покосио жену на пјешачком прелазу, па покушао побјећи

13.11.2025
18:46
Коментари:0
Пресуђени двоструки убица Мате Вукушић у четвртак, 13. новембра, на пјешачком прелазу у Сплиту, нешто прије 13 часова, аудијем је налетио на пјешакињу, при чему је жена задобила тешке тјелесне повреде, преносе хрватски медији.
Незгода се догодила на раскрсници Велебитске улице и Загорског пута, а Вукушић је, након покушаја бијега, ухваћен на раскрсници Херцеговачке и Солинске улице. Приликом хапшења покушао је пружити отпор, али полицајац га је свладао употријебивши средства за везивање, преноси Слободна Далмација.
Вукушић је након хапшења криминалистички обрађен и биће предат притворском надзорнику због кривичног дјела “изазивања саобраћајне несреће с тешко повријеђеном особом и бијега са мјеста несреће”. Није познато да ли је био под утицајем наркотика или алкохола, преносе медији.
На снимку који можете погледати ОВДЈЕ, види се како Вукушић, везан лисицама, сједи уз аутомобил, а како Слободна Далмација сазнаје, друга особа која се види на снимку, а коју полицајци уносе у возило, је Сенад А, такође познат полицији.
Сенад А. се ту се затекао случајно, на тротинету, а кад су од њега затражили личне исправе, почео је викати и вријеђати полицајце те пружати отпор, због чега је ухапшен.
Како преноси Вечерњи, Мате Вукушић је 2008. године осуђен на 22 године затвора због двоструког убиства Ловела Матковића и Марина Вукшића, почињеног у фебруару 2007. у Винковачкој улици у Сплиту.
У том нападу рањен је и Иван Љубић. На суђењу је доказано да су убијени Матковић и Вукшић раније пријетили Вукушићу и пуцали му у аутомобил. У њиховом возилу је након злочина пронађено и оружје.
У одбрани је тада 22-годишњи Вукушић тврдио да је пуцао из страха јер су га рекетарили, пријетили његовој породици и чак говорили да ће силовати његову сестру.
