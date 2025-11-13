Logo
Large banner

Двоструки убица покосио жену на пјешачком прелазу, па покушао побјећи

13.11.2025

18:46

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Пресуђени двоструки убица Мате Вукушић у четвртак, 13. новембра, на пјешачком прелазу у Сплиту, нешто прије 13 часова, аудијем је налетио на пјешакињу, при чему је жена задобила тешке тјелесне повреде, преносе хрватски медији.

Незгода се догодила на раскрсници Велебитске улице и Загорског пута, а Вукушић је, након покушаја бијега, ухваћен на раскрсници Херцеговачке и Солинске улице. Приликом хапшења покушао је пружити отпор, али полицајац га је свладао употријебивши средства за везивање, преноси Слободна Далмација.

rotacija policija rs mup rs

Регион

Трагедија у Хрватској, пао авион: Пронађено тијело пилота

Вукушић је након хапшења криминалистички обрађен и биће предат притворском надзорнику због кривичног дјела “изазивања саобраћајне несреће с тешко повријеђеном особом и бијега са мјеста несреће”. Није познато да ли је био под утицајем наркотика или алкохола, преносе медији.

На снимку који можете погледати ОВДЈЕ, види се како Вукушић, везан лисицама, сједи уз аутомобил, а како Слободна Далмација сазнаје, друга особа која се види на снимку, а коју полицајци уносе у возило, је Сенад А, такође познат полицији.

Сенад А. се ту се затекао случајно, на тротинету, а кад су од њега затражили личне исправе, почео је викати и вријеђати полицајце те пружати отпор, због чега је ухапшен.

policija hrvatska

Регион

Да ли ће бити хапшења? Огласила се хрватска полиција о инциденту у Сплиту

Како преноси Вечерњи, Мате Вукушић је 2008. године осуђен на 22 године затвора због двоструког убиства Ловела Матковића и Марина Вукшића, почињеног у фебруару 2007. у Винковачкој улици у Сплиту.

У том нападу рањен је и Иван Љубић. На суђењу је доказано да су убијени Матковић и Вукшић раније пријетили Вукушићу и пуцали му у аутомобил. У њиховом возилу је након злочина пронађено и оружје.

У одбрани је тада 22-годишњи Вукушић тврдио да је пуцао из страха јер су га рекетарили, пријетили његовој породици и чак говорили да ће силовати његову сестру.

Подијели:

Тагови:

Split

ubica

pregazio ženu

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Протест на сплитској ривијери

Регион

На Сплитској Риви протест припадника Торциде због хапшења девет изгредника

5 д

0
Медији: Хрватска уводи мјере због инцидената на Данима српске културе у Сплиту и Загребу

Регион

Медији: Хрватска уводи мјере због инцидената на Данима српске културе у Сплиту и Загребу

5 д

0
Игокеа поново у побједничком колосијеку: Лакташани прегазили Сплит

Кошарка

Игокеа поново у побједничком колосијеку: Лакташани прегазили Сплит

5 д

0
Пуповац: Не можете ништа јавно рећи, а да се не почне ширити говор мржње и пријетити

Регион

Пуповац: Не можете ништа јавно рећи, а да се не почне ширити говор мржње и пријетити

6 д

0

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Регион

Трагедија у Хрватској, пао авион: Пронађено тијело пилота

38 мин

0
Пао авион: Спасилачке екипе се пробиле до мјеста несреће, летјелица у пламену

Регион

Пао авион: Спасилачке екипе се пробиле до мјеста несреће, летјелица у пламену

51 мин

0
Тешка несрећа: Пао авион у Хрватској

Регион

Тешка несрећа: Пао авион у Хрватској

1 ч

0
Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?

Регион

Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

19

19

Легенда се вратила на клупу Барселоне

19

15

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

19

06

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

19

04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner