На Сплитској Риви протест припадника Торциде због хапшења девет изгредника

Извор:

Танјуг

08.11.2025

12:40

Коментари:

0
Протест на сплитској ривијери
Фото: YouTube/Screenshot/Index Video

Данас прије подне је у Сплиту почео протест навијача ФК Хајдук, такозване Торциде, због хапшења девет особа које су учествовале у инциденту на манифестацији Дани српске културе у градском кварту Блатине.

На почетку протеста који је назван "Што се крвљу брани, не пушта се лако" интонирана је хрватска химна и за сада нема инцидената, преноси агенција ХИНА.

policija rotacija

Хроника

На граници заплијењено три килограма кокаина из Словеније, требао завршити у БиХ

Протесту навијачке групе Торцида на Сплитској Риви прикључили су се припадници других навијачких група, гдје је распоређен велики број припадника полиције, а догађај снимају четири дрона, док један полицијски брод патролира луком.

Навијачка група Торцида је након хапшења осумњичених на Блатинама међу којима су били и неки навијачи и учесници рата 1990-тих одлучила да организује демонстрације уз подршку десничарских националистичких група из разних дијелова Хрватске.

Инцидент у сплитском кварту Блатине догодио се у понедјељак увече када је група мушкараца обучених у црно и маскирани, упала у просторије у којиме је требало да почне манифестација посвећена српској култури.

Деопонија-смеће-270925

Бања Лука

Сметлишта "ничу" гдје стигну: Мјештани бањалучког насеља огорчени

У просторији је било осам девојака и младића чланова КУД-а из Новог Сада, неколико старијих људи којима су масикрани мушкарци наредили да напусте просторију због чега програм није ни одржан.

Након што је инцидент пријављен полицији у среду су ухапшена тројица, а у четвртак још шесторица изгредника старости од 23 до 59 година.

Дежурни истражни судија Жупанијског суда у Сплиту одредио је ухапшенима једномјесечни истражни затвор због могућности да ће утицати на свејдоке или да ће поновити кривично дјело које им се ставља на терет.

СНСД плакат

Република Српска

СНСД почео предизборну кампању лијепљењем првог плаката

Ухапшени су осумњичени за кривична дјела насилничко понашање и повреде слободе изражавања националне припадности.

Хрватска

Split

