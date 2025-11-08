Сенат одбацио захтјев, наставља се најдужа обустава америчких институција

Извор:
Амерички Сенат одбацио је закон о наставку исплате плата за стотине хиљада савезних службеника током најдуже обуставе рада владе у историји САД, јер демократе и републиканци нису постигли договор о поновном отварању владе.
За приједлог је гласало 53 сенатора, док је 43 било против, што је испод потребних 60 гласова за усвајање, пренио је Ројтерс. Већина демократа била је против, тврдећи да би закон дао превише дискреционих овлашћења предсједнику Сједињених Америчких Држава Доналду Трампу да одлучује о исплати плата.
Синдикати федералних радника позвали су Конгрес да усвоји мјеру, упозоравајући да обустава рада, која траје од 1. октобра, ствара „озбиљне финансијске потешкоће“.
Око 750.000 запослених је на принудном одсуству, хиљаде раде без плате, а већ 39. дан обустављене су и социјалне субвенције попут програма „Head Start“.
Демократе траже да закон о финансирању владе укључи и продужење здравствених субвенција за 24 милиона Американаца, док републиканци инсистирају на усвајању буџета прије расправе о додатним мјерама.
Обе странке предложиле су своје компромисне планове, али ниједан за сада нема подршку потребну за усвајање.
