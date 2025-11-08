Владика Димитрије: Угледајмо се на митровданске јунаке

Извор:
СРНА
08.11.2025
11:36
Коментари:0
У Цркви Светог Вазнесења Христовог у Невесињу служена је Света архијерејска литургија поводом Митровдана - Дана општине и крсне славе Борачке организације Републике Српске, али и сјећања на митровданске битке 1992. и 1994. године.
Његово високопреосвештенство митрополит захумско-херцеговачки и приморски Димитрије позвао је вјернике да се угледају на митровданске јунаке који су знали ко су и гдје је њихова отаџбина.
Здравље
Ову грешку многи праве приликом замрзавања хране, а може бити веома опасна
"Највише што можемо да урадимо једни за друге је љубав хришћанска. Нека би Бог дао да будемо слични јунацима који су бранили овај град, да знамо ко смо гдје смо и гдје је наша отаџбина, а наша отаџбина је Царство небеско", поручио је владика Димитрије.
Владика је, као и у сваком свом обраћању, позвао на љубав и мир међу људима, те нагласио да се данас славе сви мученици од Косова до данас и све војводе које су војници Христови.
"Нека је сваки дан у нашем животу одбрана Невесиња, Митровданска офанзива и Косовски бој. Када вам се понуди неморал, лаж или било какво зло знајте да је то ваш мали Косовски бој и ваша Митровданска офанзива и ваша битка и исповједништво за Христа", рекао је владика Димитрије.
Економија
Затвара се чувени ланац пекара: Ево шта се десило
Обиљежавању Митровдана у Невесињу присуствују начелник Невесиња Миленко Авдаловић, градоначелник Требиња Мирко Ћурић, начелник Источног Мостара Божо Сјеран, посланици у Народној скупштини Српске Илија Таминџија и Огњен Куљић, предсједник БОРС-а Радан Остојић, шеф конзуларне канцеларије Републике Србије у ТРебињу Миодраг Џуџалија, те велики број грађана Невесиња.
Код Споменика слободе такође се служи помен, а делегације ће положити цвијеће и одати почаст погинулим српским јунацима. Вијенац ће бити положен и код Споменика команданту Невесињске бригаде Новици Гушићу. Потом је предвиђен обилазак Спомен-собе, те свечана академија.
На Митровдан, српски народ у Херцеговини са посебним поштовањем обиљежава сјећање на митровданске битке, јер су 1992. и 1994. године одбрањени Невесиње, источна Херцеговина и Република Српска.
Кошарка
Партизан раскинуо уговор са играчем: Никако му није ишло
Овој офанзиви је претходила операција "Липањске зоре" којом је српско становништво у јуну 1992. протјерано из долине Неретве у нападима Хрватске војске и других хрватско-муслиманских снага.
Животе у одбрани Републике Српске дало је 476 бораца Невесињске бригаде коју су чинили борци из Невесиња и долине Неретве, те једна јединица из Билеће.
Свијет
Трамп: Амерички званичници не иду на самит Г20
За војничке заслуге у митровданским и другим биткама Невесињска бригада је прва у Републици Српској одликована највишим војничким признањем - Орденом Немањића.
Емисије
2 ч0
Сцена
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
21
13
16
13
09
13
05
13
03
Тренутно на програму