Партизан раскинуо уговор са играчем: Никако му није ишло

Курир

08.11.2025

11:15

Фото: Tanjug / AP

Ифе Лундберг је напустио Партизан, званично је саопштио клуб из Хумске.

"Након сезоне 2024-25 у којој је са црно-бијелима освојио титулу шампиона АБА лиге, Лундберг ће у новој сезони играти за други тим. Ифе, хвала на свему! Пуно среће у наставку каријере", написао је Партизан у објави којом се званично опростио од одличног бека.

Подсјећамо, Жељко Обрадовић је прецртао искусног кошаркаша и активно се радило да му пронађу нову средину у претходном периоду. У причу је ушао Макаби из Тел Авива и очекује се да Лундберг буде ускоро промовисан у Израелу.

Лундберг је у Партизан стигао из Виртуса, али на ниједног момената није оправдао повјерење челника и тренера црно-бијелих, па је разлаз био неминован.

Није била спорна жеља данског аса, међутим, никако му није ишло. Није се уклопио у систем, иако је добијао изнова шансе.

(Курир)

КК Партизан

Small banner