Атаман: "Честитам Олимпијакосу... Извињавам се, Звезди"

06.11.2025
08:22
Коментари:1
Тренер Панатинаикоса Ергин Атаман је изнио утиске послије пораза од Црвене звезде.
Црвено-бијели су савладали грчки тим са 86:68 у "Београдској арени", у оквиру деветог кола Евролиге.
Атаман је објаснио како је дошло до пораза.
"Почели смо са ужасним нападима, са много грешака. Нисмо погодили ниједан шут, иако су многи од њих били отворени. Тада смо изгубили контролу. На крају, слично је било и у трећој четвртини, али су у четвртој неки играчи показали карактер. Ипак, направили смо пар грешака и на крају смо изгубили утакмицу. Честитке Олимпијакосу... Извињавам се, Звезди. Сви навијачи су вечерас подржавали Олимпијакос, па сам се збунио", рекао је Атаман.
Кендрик Нан је одиграо веома лоше, да ли је то разлог пораза?
"Није у добром стању и форми тренутно, није био добар ни у Истанбулу. Ипак, дешава се, свако може да има лош дан. Он је квалитетан играч, не бринемо се превише због тога."
Рекли сте да сте најбољи тренер у Евролиги?
"Да, најбољи сам тренер посљедњих десет година, резултати то показују."
Да ли су биле тачне гласине око Звезде и Шортса?
"Не знам о томе ништа, можда је наша грешка, можда његова. Али он нема перформансе какве о њему очекујем. То су гласине, немам ништа о томе."
Да ли је Панатинаикос на тржишту?
"Немамо три центра, на тржишту смо тражимо високог играча. За сад се још увијек не зна када ће Матијас Лесор да се врати."
Да ли вас је пореметило то што није дошао Јонас Валанчиунас?
"Послије тога смо довели Ришона Холмса, али се он повриједио. Покушаћемо да нађемо играча на тржишту."
