Logo

Кари предводио Вориорсе до побједе против Финикса

Извор:

АТВ

05.11.2025

07:20

Коментари:

0
Кари предводио Вориорсе до побједе против Финикса
Фото: Tanjug/AP/Jed Jacobsohn

Стефен Кари постигао је 28 поена уз пет погођених „тројки“, Мозес Муди ушао је с клупе и додао 24 поена, такође уз пет погодака за три поена, а Голден стејт вориорси стекли су рано велику предност и на крају савладали ослабљене Финикс сансе резултатом 118:107 у Сан Франциску у уторак увече.

Девин Букер постигао је свој најбољи учинак у сезони са 38 поена, уз свих 11 погођених слободних бацања. Марк Вилијамс је додао 16 поена и 16 скокова, док је Грејсон Ален убацио 16 поена за Сансе, који су играли без повријеђених Дилона Брукса и Џејлена Грина и заостајали 68:49 на полувремену. Финикс је серијом од 20:6 на крају треће четвртине смањио предност на 92:83 и вратио неизвјесност у меч.

Квентин Пост је за Голден стејт убио 14 поена, уз четири „тројке“ и шест скокова, Брендин Подземски додао је 13, а Бади Хилд 12 поена.

То је био пожељан уравнотежен напад за екипу Вориорса, која је у претходних 12 дана одиграла седам утакмица у пет градова – а већ у сриједу их очекује нови меч у Сакраменту.

Тренер Стив Кер најавио је да ће Кари пропустити дуел с Кингсима због јаке прехладе, која се, како је сам рекао, погоршава.

Вориорси су сада на учинку 4-0 код куће и послали су Финикс у четврти узастопни пораз на гостовањима на почетку сезоне.

Џими Батлер био је под знаком питања због болова у доњем дијелу леђа, али је ипак започео меч након загријавања и помогао Голден стејту да направи рану серију 11:0. Његова екипа је водила 33:19 након прве четвртине, погодивши 7 од 11 „тројки“. Батлер се, међутим, није вратио у другом полувремену и меч је завршио с два поена (1/5 из игре) за 14 минута.

Кер је додао да ће Батлер и за сриједу бити под знаком питања.

Ал Хорфорд је одмарао први меч у оквиру два узастопна због повреде ножног прста.

(Си-би-ес)

Подијели:

Тагови:

НБА

Košarka

rezultati

Stef Kari

Golden Stejt

Finiks Sans

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

Кошарка

Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

11 ч

0
Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба

Кошарка

Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба

1 д

0
Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

Кошарка

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

1 д

0
Кошаркаши Студента пуни самопоуздања пред наредне изазове

Кошарка

Кошаркаши Студента пуни самопоуздања пред наредне изазове

5 д

0

Више из рубрике

Тренер Игокее за АТВ: Недостајало нам је фокуса, важно је сачувати домаћи терен

Кошарка

Тренер Игокее за АТВ: Недостајало нам је фокуса, важно је сачувати домаћи терен

10 ч

0
Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

Кошарка

Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

11 ч

0
Игокеа гостује екипи Трста

Кошарка

Игокеа гостује екипи Трста

12 ч

0
Нови скандал дрма НБА – украдено 3,8 милиона долара!

Кошарка

Нови скандал дрма НБА – украдено 3,8 милиона долара!

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

20

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

09

16

Цвијановић: Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота у Тузли

09

14

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

09

10

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

09

06

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner