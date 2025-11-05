Кари предводио Вориорсе до побједе против Финикса

Извор:
АТВ
05.11.2025
07:20
Коментари:0
Стефен Кари постигао је 28 поена уз пет погођених „тројки“, Мозес Муди ушао је с клупе и додао 24 поена, такође уз пет погодака за три поена, а Голден стејт вориорси стекли су рано велику предност и на крају савладали ослабљене Финикс сансе резултатом 118:107 у Сан Франциску у уторак увече.
Девин Букер постигао је свој најбољи учинак у сезони са 38 поена, уз свих 11 погођених слободних бацања. Марк Вилијамс је додао 16 поена и 16 скокова, док је Грејсон Ален убацио 16 поена за Сансе, који су играли без повријеђених Дилона Брукса и Џејлена Грина и заостајали 68:49 на полувремену. Финикс је серијом од 20:6 на крају треће четвртине смањио предност на 92:83 и вратио неизвјесност у меч.
Квентин Пост је за Голден стејт убио 14 поена, уз четири „тројке“ и шест скокова, Брендин Подземски додао је 13, а Бади Хилд 12 поена.
То је био пожељан уравнотежен напад за екипу Вориорса, која је у претходних 12 дана одиграла седам утакмица у пет градова – а већ у сриједу их очекује нови меч у Сакраменту.
Тренер Стив Кер најавио је да ће Кари пропустити дуел с Кингсима због јаке прехладе, која се, како је сам рекао, погоршава.
Вориорси су сада на учинку 4-0 код куће и послали су Финикс у четврти узастопни пораз на гостовањима на почетку сезоне.
Џими Батлер био је под знаком питања због болова у доњем дијелу леђа, али је ипак започео меч након загријавања и помогао Голден стејту да направи рану серију 11:0. Његова екипа је водила 33:19 након прве четвртине, погодивши 7 од 11 „тројки“. Батлер се, међутим, није вратио у другом полувремену и меч је завршио с два поена (1/5 из игре) за 14 минута.
Кер је додао да ће Батлер и за сриједу бити под знаком питања.
Ал Хорфорд је одмарао први меч у оквиру два узастопна због повреде ножног прста.
(Си-би-ес)
Најновије
Најчитаније
09
20
09
16
09
14
09
10
09
06
Тренутно на програму