Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

Кошаркаши Игокее поражени су на гостовању Трсту у четвртом колу ФИБА Лиге шампиона убједљивим резултатом 115:90.
Тим Ненада Стефановића није био на потребном нивоу о чему довољно говори број примљених поена, па је пропустио прилику да осигура барем плеј-ин пред посљедња два кола.
Прва четвртина припала је домаћину који је боље отворио меч и током првих 10 минута константно држао предност на својој страни. Сигурнији шут, агресивна одбрана и већа енергија били су на страни Трста, али су Игоси ипак успјели да остану у контакту па се у другу четвртину ушло са резултатом 23:16 за италијанског представника.
Гдје су стали у првој изабраници Израела Гонзалеса наставили су и у другој дионици. Врло брзо отишли су на двоцифрену предност, а највећа разлика износила је 17 поена. Потпуно је прорадио шут за три поена, домаћи су у трећој четвртини убацили осам тројки, док су Игоси имали бројне пропусте у одбрани. Листу стријелаца на полувремену предводио је Џејмијус Ремзи са 11 поена. Најефикаснији у редовима Игокее био је Џекван Луис са девет поена, а на одмор се отишло са резултатом 56:44 за Трст.
У трећој четвртини настављени су велики проблеми Игокее са дефанзивним скоком. Трст је успијевао да искористи прилике и пред посљедњих 10 минута имао је 15 поена предности (77:62).
Питање побједника није довођено у разматрање ни током посљедњих 10 минута, Трст је отишао на преко 20 разлике, а Игокеи не иде на руку ни то што је домаћин успио и да надокнади заостатак из прве утакмице када су изгубили са 15 поена разлике у Лакташима.
Ремзи је био најефикаснији појединац утакмице са 26 поена. Игосе је предводио Драган Милосављевић са 17 поена.
Након четвртог кола Игокеа и Трст имају по побједу и три пораза на табели групе Е, али је тим Ненада Стефановића у подређеном положају због лошијег међусобног омјера.
Наредну утакмицу у Лиги шампиона Игоси играју 19. новембра када у Лакташима гостује Вирцбург. Сљедећи ривал Трста је Галатасарај.
