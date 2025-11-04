Logo

Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту

Извор:

АТВ

04.11.2025

22:23

Коментари:

0
Кошаркаши Игокее убједљиво поражени у Трсту
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее поражени су на гостовању Трсту у четвртом колу ФИБА Лиге шампиона убједљивим резултатом 115:90.

Тим Ненада Стефановића није био на потребном нивоу о чему довољно говори број примљених поена, па је пропустио прилику да осигура барем плеј-ин пред посљедња два кола.

Прва четвртина припала је домаћину који је боље отворио меч и током првих 10 минута константно држао предност на својој страни. Сигурнији шут, агресивна одбрана и већа енергија били су на страни Трста, али су Игоси ипак успјели да остану у контакту па се у другу четвртину ушло са резултатом 23:16 за италијанског представника.

Гдје су стали у првој изабраници Израела Гонзалеса наставили су и у другој дионици. Врло брзо отишли су на двоцифрену предност, а највећа разлика износила је 17 поена. Потпуно је прорадио шут за три поена, домаћи су у трећој четвртини убацили осам тројки, док су Игоси имали бројне пропусте у одбрани. Листу стријелаца на полувремену предводио је Џејмијус Ремзи са 11 поена. Најефикаснији у редовима Игокее био је Џекван Луис са девет поена, а на одмор се отишло са резултатом 56:44 за Трст.

Игокеа

Кошарка

Игокеа гостује екипи Трста

У трећој четвртини настављени су велики проблеми Игокее са дефанзивним скоком. Трст је успијевао да искористи прилике и пред посљедњих 10 минута имао је 15 поена предности (77:62).

Питање побједника није довођено у разматрање ни током посљедњих 10 минута, Трст је отишао на преко 20 разлике, а Игокеи не иде на руку ни то што је домаћин успио и да надокнади заостатак из прве утакмице када су изгубили са 15 поена разлике у Лакташима.

Ремзи је био најефикаснији појединац утакмице са 26 поена. Игосе је предводио Драган Милосављевић са 17 поена.

Након четвртог кола Игокеа и Трст имају по побједу и три пораза на табели групе Е, али је тим Ненада Стефановића у подређеном положају због лошијег међусобног омјера.

Наредну утакмицу у Лиги шампиона Игоси играју 19. новембра када у Лакташима гостује Вирцбург. Сљедећи ривал Трста је Галатасарај.

Подијели:

Таг:

КК Игокеа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Игокеа гостује екипи Трста

Кошарка

Игокеа гостује екипи Трста

2 ч

0
Нови скандал дрма НБА – украдено 3,8 милиона долара!

Кошарка

Нови скандал дрма НБА – украдено 3,8 милиона долара!

8 ч

0
Игокеа против Трста

Кошарка

Игокеа против Трста

10 ч

0
Јокић рекордом сезоне водио Денвер до побједе над Кингсима

Кошарка

Јокић рекордом сезоне водио Денвер до побједе над Кингсима

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

41

Трагедија у Дому пензионера: Најмање седам страдалих у стравичном пожару

22

35

Сутра највећи супермјесец у години

22

34

Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

22

31

Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

22

30

Водили љубав током вожње: Дивљали на ауто-путу 140 км/х, морала да реагује полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner