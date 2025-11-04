Logo

Јокић рекордом сезоне водио Денвер до побједе над Кингсима

Јокић рекордом сезоне водио Денвер до побједе над Кингсима
Кошаркаши Денвера вратили су се на побједнички колосијек, пошто су у уторак ујутру савладали екипу Сакрамента резултатом 130:124!

Нагетси су велики посао одрадили у првој дионици, коју су добили са 39:30, да би у осталима само одржавали предност. Предност у првом полувремену није ишла преко +12, да би у трећој деоници, у неколико наврата, износила и +15.

Српски кошаркаш Никола Јокић одиграо је најбољу кошгетерску партију сезоне и меч је завршио са 34 поена, 14 асистенција и седам скокова.

Подсјетимо, Јокић је до сада највише дао Минесоти (25), у три наврата је имао по 21 поен, да би против Финикса од 20 разлике убацио само 14.

Кристијан Браун је био одличан против Кингса и убацио је 21 поен, Гордон га је пратио са 20 и седам скокова, Џамал Мареј је имао 15 поена и по седам скокова и асистенција, док је Брус Браун убацио 13.

Када су у питању Кингси, Расел Вестбрук, прошлогодишњи играч Нагетса, имао је учинак од 26 поена и 12 скокова.Демар Дерозан је убацио 19, Денис Шрудер 18 поена и девет асистенција, Зак Лавин 15 поена, а Домантас Сабонис 13 поена и 17 скокова.

Расел Вестбрук се вратио у Денвер први пут откако је напустио Нагетсе и потписао за Кингсе – и одмах показао да није заборавио како се игра против бившег тима.

Вестбрук, који је прошле сезоне био важан дио ротације Денвера, вечерас је имао додатни мотив. Тренер Нагетса Давид Аделман назвао га је „најконстантнијим играчем по енергији“ с којим је радио, а овај му је узвратио партијом од 16 поена у првом полувремену.

Денвер му је приредио емотивни тренутак – током прве четвртине приказан је видео-трубјут посвећен Вестбруку, а публика у „Ball Арени“ га је испратила овацијама на ногама.

Што се игре тиче, Нагетси су доминирали у првом дијелу меча – постигли су чак 72 поена (39 у првој четвртини). Никола Јокић је на полувремену имао 18 поена и шест асистенција, док је Арон Гордон додао 15. Ипак, шут за три поена није био јача страна домаћих (8 погођених од 24 покушаја).

Тренер Аделман наставио је да експериментише са поставама и по први пут ове сезоне убацио „all-bench“ петорку, што се није показало као добра идеја – Денвер је у минутима без Јокића био -7.

Ипак, Кристијан Браун је блистао – деловао је као у прошлогодишњој шампионској форми. Завршио је меч са преко 20 поена, уз шут 7/10 из игре, три асистенције и четири скока. Његове атрактивне завршнице после Јокићевих асистенција поново су подсјетиле публику на оно најбоље издање Нагетса.

