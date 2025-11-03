Погледајте како је Никола Јовић бацио Луку Дончића на паркет

Извор:
Телеграф
03.11.2025
07:40
Српски кошаркаш Никола Јовић имао је једноцифрен учинак у поразу свог Мајамија од Лос Анђелес Лејкерса резултатом 130:120, што је донело одређене критике када је у питању форма репрезентативца Орлова!
Шутирао је осам пута, али чак пет од тих покушаја била су тројке, од којих је успео да погоди само једну. На крају је имао учинак од девет поена, три скока и две асистенције за непуних 28 минута.
Такође, имао је и један занимљив дуел са Луком Дончићем, када је "бацио на под" Словенца и, након тога, погодио кош Лејкерса.
Дончић је, пак, с друге стране, ушао у историју франшизе (о чему смо већ писали) и меч је завршио са трипл-дабл учинком, својим првим у сезони. Имао је 29 поена, 11 скокова и 10 асистенција.
У наставку можете погледати како је Јовић "надмудрио" Дончића, као и све његове поене у овој утакмици:
🇷🇸 Nikola Jović today highlights vs. Lakers:— DV highlights (@DVhighlights) November 3, 2025
🏀 9 POINTS
🏀 3 REBOUNDS
🏀 2 ASSISTS
Heat lost to Lakers 120-130 ❌ pic.twitter.com/HcijKuw7ug
