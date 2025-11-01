Logo

Ево због чега је Џабари Паркер напустио Арену са коферима

01.11.2025

10:35

Ево због чега је Џабари Паркер напустио Арену са коферима
Фото: Tanjug / AP

Синоћ су кошаркаши Партизана претрпјели изузетно болан пораз од Барселоне, у мечу на коме је водио 90 одсто времена. Нажалост, тројка Вила Клајбурна са готово пола терена и промашени зицер Стерлинга Брауна донијеле су црно-бијелима пети пораз у Евролиги.

Занимљиво, иако је био здрав, Џабари Паркер није играо против свог бившег клуба. Није почео од старта, да би се средином прве дионице придигао са клупе и кренуо ка терену. Ипак, Жељко Обрадовић га је брзо вратио назад одмахујући руком, да га на крају не би ни увео у игру.

И чини се да је Партизан доста боље и чвршће изгледао у одбрани без њега, док у нападу није било непотребних шутева из лоших позиција у петим секундама напада, који карактеришу некадашњег другог пика НБА драфта, макар од старта ове сезоне.

Засметале су навијачима његове партије, али очигледно и Жоцу, а да није у питању здравствени проблем потврђују речи најтрофејнијег европског тренера на конференцији:

"Све је ок".

Навијачи су се забринули да ипак није све у реду, јер је по завршетку меча Џабари снимљен како Арену напушта са два велика кофера.

Многи су то повезали са тим да ће се крилни центар већ сада растати са клубом из Хумске, али то није случај. Паркеру је дошла мајка у посјету, што је потврдио и клуб, па је "вукао" њене кофере.

Пред Партизаном је сада изузетно тежак распоред. Слиједи гостовање Дубаију у АБА лиги за викенд, па 9. коло Евролиге и дуел са Олимпијакосом у Пиреју.

