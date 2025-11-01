Logo

Лука Дончић "поломио" ногу противнику

Извор:

Телеграф

01.11.2025

10:14

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Ethan Swope

Перформанс за историјске алманахе приказао је Лука Дончић прошле ноћи у НБА лиги. Након што је пропустио три утакмице због повреде прста, словеначки кошаркаш је опет убацио преко 40 поена и фактички урадио нешто што је виђено само од стране Мајкла Џордана и Вилта Чемберлејна.

Са 44 поена, 12 скокова и шест асистенција, Дончић је допунио стаистику из прва два сусрета, па сада у просјеку има 45.3 поена, 11.7 скокова и 7.7 асистенција. Невјероватно звучи.

Постао је Лука и први играч од Кобија који у низу од три меча има просјек од преко 45 поена, а поменућемо и да су Лос Анђелес Лејкерси поразили Мемфис Гризлисе у гостима 117:112. Коме треба Леброн Џејмс?

Осим самог учинка и тријумфа, Лука Дончић је извео невјероватан "анкле бреакер" на Винсу Вилијамсу Џуниору, нешто што се не виђа често.

Nafta tocenje

Економија

Европска земља привремено забранила извоз горива: Плаше се једна ствари

Сјајни кошаркаш је буквално изуо ривала из патике дриблингом. Вилијамс није знао гдје се налази након дуела са Луком!

