Лука Дончић "поломио" ногу противнику

Перформанс за историјске алманахе приказао је Лука Дончић прошле ноћи у НБА лиги. Након што је пропустио три утакмице због повреде прста, словеначки кошаркаш је опет убацио преко 40 поена и фактички урадио нешто што је виђено само од стране Мајкла Џордана и Вилта Чемберлејна.
Са 44 поена, 12 скокова и шест асистенција, Дончић је допунио стаистику из прва два сусрета, па сада у просјеку има 45.3 поена, 11.7 скокова и 7.7 асистенција. Невјероватно звучи.
Постао је Лука и први играч од Кобија који у низу од три меча има просјек од преко 45 поена, а поменућемо и да су Лос Анђелес Лејкерси поразили Мемфис Гризлисе у гостима 117:112. Коме треба Леброн Џејмс?
Осим самог учинка и тријумфа, Лука Дончић је извео невјероватан "анкле бреакер" на Винсу Вилијамсу Џуниору, нешто што се не виђа често.
Сјајни кошаркаш је буквално изуо ривала из патике дриблингом. Вилијамс није знао гдје се налази након дуела са Луком!
