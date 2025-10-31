КК Јахорина: Историјски тријумф подстрек за наставак сезоне

Аутор:Андреј Кнежевић
Кошаркаши Јахорине диче се првом побједом у друголигашком АБА каравану до које су стигли савладавши, на свом терену, барански Морнар резултатом 91:77.
Екипа коју од ове сезоне са клупе предводи Бобан Нинић показала је да ће, иако дебитант у регионалном такмичењу, бити тврд орах за све противнике. Тријумф над Морнаром свима у Јахорини дао је велики мотив за наставак сезоне.
Јахорина ове сезоне има тим проткан америчком везом коју чине Џошуа Пјер Луис, Џејлен Грејем и Ардарил Клеј, који су постали носиоци игре, али и остатак екипе даје свој пуни допринос. У БиХ првенству остварене су све три побједе, а циљ је, каже Нинић, јасан од почетка сезоне.
Кошаркаше Јахорине наредни испит у БиХ првенству очекује у недјељу када дочекују Слободу, а три дана касније на ноге им стиже Подгорица у трећој рунди АБА 2. лиге.
