КК Јахорина: Историјски тријумф подстрек за наставак сезоне

Андреј Кнежевић

31.10.2025

20:09

0
Фото: АТВ

Кошаркаши Јахорине диче се првом побједом у друголигашком АБА каравану до које су стигли савладавши, на свом терену, барански Морнар резултатом 91:77.

Екипа коју од ове сезоне са клупе предводи Бобан Нинић показала је да ће, иако дебитант у регионалном такмичењу, бити тврд орах за све противнике. Тријумф над Морнаром свима у Јахорини дао је велики мотив за наставак сезоне.

Јахорина ове сезоне има тим проткан америчком везом коју чине Џошуа Пјер Луис, Џејлен Грејем и Ардарил Клеј, који су постали носиоци игре, али и остатак екипе даје свој пуни допринос. У БиХ првенству остварене су све три побједе, а циљ је, каже Нинић, јасан од почетка сезоне.

Кошаркаше Јахорине наредни испит у БиХ првенству очекује у недјељу када дочекују Слободу, а три дана касније на ноге им стиже Подгорица у трећој рунди АБА 2. лиге.

Опширније у видео прилогу....

Košarka

Jahorina

ABA liga

Коментари (0)
