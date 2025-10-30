Кошаркаши Студента пуни самопоуздања пред наредне изазове

Извор:
Пуни самопоуздања кошаркаши Студента улазе у наставак сезоне. Након првог тријумфа у АБА 2 лиги, тим Бориса Јокановића жели и први скалп у Првенству БиХ.
Ривал у недјељу је мркоњићка Младост, а Кристијан Атељевић вјерује да он и саиграчи могу да пруже још једну добру партију и забиљеже побједу.
Атељевић и саиграчи и даље сабирају утиске након велике побједе против Златибора. Студент је најмлађа екипа у другом по јачини регионалном такмичењу, а први тријумф скинуо је и терет са леђа и дао велики подстрек за наставак сезоне.
Наредни противник кошаркаша Студента у АБА 2 лиги је МЗТ. Та утакмица на програму је у уторак од 20 часова у Александровцу, док је гостовање у Мркоњић Граду у недјељу од 18 часова.
