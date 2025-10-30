Logo

Шта је Јокић изјавио након новог трипл-дабла

30.10.2025

11:06

Шта је Јокић изјавио након новог трипл-дабла
Кошаркаш Денвера Никола Јокић изјавио је да је задовољан победом против Портланда и додао да се нада да ће да настави са добрим играма и у наставку сезоне у НБА лиги.

Денвер је јутрос на свом терену победио Портланд 122:88, а Јокић је забележио свој четврти узастопни трипл-дабл у новој сезони у НБА лиги са 21 поеном, 12 скокова и 10 асистенција.

Српски кошаркаш је одговорио на питање новинара о "лаком" стилу игре, који често делује као да му ништа не представља проблем.

"Мислим да треба да престанемо то да говоримо. И даље трчим као остали момци... Тако да понекад само игра иде на моју страну и имам добро вече. Била је то добра ноћ за мене, пристојна ноћ, како год, добра ноћ за мене. Тако да, надам се да ће тако бити и у будућности", рекао је Јокић на конференцији за медије.

Српски кошаркаш је поздравио ротације у екипи Денвера.

Никола Јокић

Кошарка

Јокић на прагу историје, нови трипл-дабл

"Верујем тренеру, верујем тим играчима... Мислим да је добро, знате, да игра играч који је у ритму, или да се пробају неке нове поставе, да се пробају нови играчи, нове ротације, поставе на терену. Делује ми мало као европски стил, ко год крене, тај ће да игра, знате. Ко год буде имао добру утакмицу, наставиће да игра. Прошлу утакмицу против Минесоте су различити момци завршили утакмицу, тако да мислим да тако и треба да буде", истакао је кошаркаш Денвера.

Јокић је потом похвалио саиграче.

"Некад један момак може да промени цео ритам и енергију тима... позитивно и негативно. Свиђа ми се што испробавамо нове ствари. Џулијан Стротер је био спреман, иако није много играо раније. Ушао је, донео енергију и то нам је много значило", рекао је Јокић, који је говорио о сарадњи са Кристијаном Брауном.

"Мислим да само уђемо у ритам и осетимо један другог у игри. Имамо добру хемију последње две-три године и надам се да ћемо то задржати", рекао је Јокић, преносе Независне.

Кошаркаши Денвера су у досадашњем току сезоне забележили три победе и један пораз.

Никола Јокић

Košarka

Коментари (0)
