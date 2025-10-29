Logo

Жељко Обрадовић рекао једну реченицу, након тога устао и отишао

29.10.2025

22:02

Жељко Обрадовић рекао једну реченицу, након тога устао и отишао

Кошаркаши Партизана напустили су Софију поражени од стране Хапоела из Тел Авива у утакмици 7. кола Евролиге.

Црно-бијели се нису добро снашли против израелског тима, који је на крају славио и однио убједљиву победу - 97:84.

Није био рјечит Жељко Обрадовић у својој првој изјави за Евролигу послије меча, а ни на конференцији није било ништа другачије.

obradovic

Кошарка

Кошаркаши Партизана поражени од Хапоела у Евролиги

Први дио конференције и излагања протекао је сасвим нормално, пошто је Жељко Обрадовић дао своје виђење меча на енглеском језику, а онда је стигло питање модератора да ли има питања за тренера Партизана, преноси Телеграф.

Међутим, нико од присутних није желио да постави питање, Жељко Обрадовић је погледао около, па је само устао и отишао из сале за конференције, рекавши једну пуну реченицу, што се доста дуго није десило, знајући да у Београду конференције умију да потрају и неколико десетина минута.

''Два различита дијела утакмице, било је близу, правили смо неке грешке, а у другом дијелу је било другачије, била је другачија слика, наша одбрана је била ужасна и Хапоел је заслужио да побиједи''', рекао је Жељко Обрадовић.

