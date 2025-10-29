Колико је блокада коштала Америку?

Извор:
Блокада рада савезне администрације претходних 28 дана већ је коштала америчку економију 18 милијарди долара, саопштила је Буџетска канцеларија Конгреса.
У саопштењу се упозорава да ће се овај износ "додатно повећати у наредним седмицама", преноси "Блумберг".
Процјењује се да, у зависности од коначног трајања блокаде савезне администрације, неће бити могуће надокнадити између седам и 14 милијарди долара због "удара на бруто домаћи производ /БДП/".
"БДП ће већ бити најмање један процентни поен нижи у четвртом кварталу због блокаде администрације, што је смањење од 28 милијарди долара", наводи се у саопштењу Буџетске канцеларије Конгреса.
