Ужас: Двоје дјеце погинуло у рушењу седмоспратнице, трага се за родитељима!

Извор:
Агенције
29.10.2025
18:17
Коментари:0
Двоје дјеце је погинуло, осамнаестогодишња дјевојка која је била заробљена у рушевинама у међувремену је спашена, а потрага за њиховим родитељима је још у току у турском граду Гебзе, у провинцији Коџаели, након што се јутрос око 7.30 часова, по локалном времену, срушила седмоспратна стамбена зграда из за сада непознатог разлога, саопштили су локални званичници.
Замјеник министра унутрашњих послова Турске Мехмет Акташ изјавио је да је у тренутку урушавања у згради боравила петочлана породица Билир, док су остали станови били празни, пренио је турски јавни сервис ТРТ.
Према његовим ријечима, из рушевина су извучена тијела 12-годишњег Мухамеда Емира и 14-годишње Хајруннисе, док је њихова сестра, 18-годишња Дилара Билир, пронађена жива и спашена.
"На терену је укупно 627 спасилаца, од чега 480 припадника тимова за потрагу и спашавање. Настављамо с напорима да дођемо до преосталих чланова породице. Наша нада и молитва су да их пронађемо живе" рекао је Акташ.
На питање новинара да ли су дјеца била заједно у тренутку несреће, Акташ је потврдио да је сво троје извучено из исте просторије, док су родитељи, према првим подацима, били у другој соби.
"На основу досадашњих сазнања, у згради се налазило пет особа и нема доказа да је било још неког" додао је он.
Акташ је навео да су спасиоци стигли до спрата на којем је била породица и да се претпоставља да су сви били на истом мјесту.
Узрок урушавања биће познат након техничких и судских истрага које су у току под надзором Тужилаштва у Гебзеу.
На питања новинара о могућим претходним оштећењима зграде, Акташ је рекао да општини није упућен ниједан званичан извјештај о проблемима.
"Зграда је имала све потребне дозволе и прошла је инспекције" додао је.
Зграда је изграђена 2012. године, а усељена 2013.
Град Гебзе налази се дуж сјеверноанадолске расједне линије и био је један од главних центара погођених земљотресом јачине 7,6 степени Рихтерове скале 1999, када је погинуло око 18.000 људи.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму