Амерички медији пишу: Познат датум састанка Трампа и Орбана

29.10.2025
17:15
Очекује се да се предсједник САД Доналд Трамп састане са премијером Мађарске Виктором Орбаном 8. новембра, јавила је агенција "Блумберг", позивајући се на неименовани извор упознат са плановима америчког предсједника.
Извор, који је дао изјаву анонимно јер информација још није званично потврђена, навео је да прецизна локација састанка још није одређена.
Орбан је раније ове седмице најавио да ће се ускоро састати са Трампом у Вашингтону како би разговарали о мјерама заштите Мађарске од ефеката америчких санкција на руску нафту.
