Полиција преузела одговорност за пљачку Лувра: ''Велики пропусти''

Шеф париске полиције Патрис Форе рекао је посланицима Сената да су застарјели системи и неадекватна безбједносна рјешења омогућили пљачку Лувра.

- Није предузет технолошки корак - рекао је Фор посланицима, напомињући да су дијелови видео-мреже и даље аналогни, те производе слике нижег квалитета које се споро дијеле у реалном времену.

Он је напоменуо да дуго обећана реконструкција - пројекат од 93 милиона долара који захтијева око 60 километара нових каблова - неће бити завршена прије 2029. или 2030. године.

Форе је, такође, открио да је овлаштење Лувра за управљање безбједносним камерама истекло у јулу ове године и да није обновљено, због пропуста у папирологији који поједини виде као знак ширег немара након што су лопови разбили прозор Галерије "Аполо", исјекли витрине кутије електричним алатима и побјегли са осам комада француских крунских драгуља у року од неколико минута, а све се то догодило док су туристи били у музеју.

- Полицајци су стигли изузетно брзо - рекао је Форе, али је додао да се кашњење догодило раније у ланцу - од првог откривања, преко обезбјеђења музеја, до линије за хитне случајеве.

Форе и његов тим рекли су да прво упозорење полицији није дошло од аларма у самом музеју, већ од бициклисте који је позвао полицију након што је видио мушкарце са кацигама и дизалицом за корпу, објавио је "Дејли мејл".

Двојица осумњичених ухапшена су током викенда, укључујући једног заустављеног на аеродрому "Шарл де Гол" док је покушавао да напусти Француску. Према француским правилима за организовану крађу, притвор може трајати до 96 часова и тај рок истиче касно вечерас, када тужиоци морају да оптуже осумњичене, пусте их или затраже продужење притвора од судије.

Лувр је процијенио вриједност осам украдених дјела на око 102 милиона долара. До сада није потврђено да је иједан украдени предмет пронађен.

Пљачка извршена 19. октобра била је брза и једноставна. У јутарњој гужви, лопови су стигли до галерије накита близу прозора поред улице, исјекли ојачане витрине и нестали за неколико минута.

Бивши пљачкаш банке Дејвид Десклос рекао је за АП да је операција била уџбенички примјер и да су рањивости биле очигледне у распореду галерије.