Стеван Лулић

29.10.2025

14:28

Земљотрес продрмао дио Републике Српске
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Око 14.20 сати земљотрес је продрмао југ Републике Српске.

Епицентар је забиљежен 23 километра сјевероисточно од Билеће на дубини од четири километра.

Према подацима странице ЕМСЦ потрес центар је био у сусједној Црној Гори, тачније 10 километара сјевероисточно од Мојковца.

Скала је првобитно показала да је јачина износила 3,7 степени по Рихтеровој скали.

За сада нема информација о причињеној штети.

Земљотрес

потрес

