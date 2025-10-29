Земљотрес продрмао дио Републике Српске

Аутор:Стеван Лулић
29.10.2025
14:28
Коментари:0
Око 14.20 сати земљотрес је продрмао југ Републике Српске.
Епицентар је забиљежен 23 километра сјевероисточно од Билеће на дубини од четири километра.
Према подацима странице ЕМСЦ потрес центар је био у сусједној Црној Гори, тачније 10 километара сјевероисточно од Мојковца.
Скала је првобитно показала да је јачина износила 3,7 степени по Рихтеровој скали.
За сада нема информација о причињеној штети.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 29, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NJAmIOahqd
Сцена
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму